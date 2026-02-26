Juan Pérez 26 FEB 2026 - 18:01h.

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está en trámites para abrirle expediente

La escalada hacia el éxito de Ibai Llanos le puede costar un disgusto a su bolsillo tras la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que le puede suponer al streamer una multa casi millonaria. El expediente abierto al vasco por una infracción grave de La Ley General de Comunicación Audiovisual supone un golpe por un error de novatos en la presentación de los artistas de La Velada del año 5.

El Mundo ha desvelado esta tarde que El Consejo del organismo está en plenos trámites para imponer un expediente sancionador a Ibai Llanos por algo tan sutil como relevante, olvidar el concepto publicitario en un evento masivo como es La Velada del año. Tal es la gravedad que las multas van desde los 30.000 a los 750.000 euros según los ingresos del infractor, una noticia viral hasta tal punto que el propio creador de contenido ha respondido a los hechos.

Aunque a primera hora de la tarde no había detalles sobre la infracción, Ibai ha desvelado en redes sociales que el problema fue la ausencia del faldón publicitario durante una promoción en la presentación de los artistas en La Velada. Entonces había unas latas de coca cola, y el streamer no colocó el habitual título de publicidad que acompaña este tipo de situaciones para advertir de la inclusión de un producto publicitario.

A pesar de llevar muchos años con eventos grandes a las espaldas, en este caso Ibai es sólo el responsable último de una acción de la que no es culpable directo. El vasco tiene un equipo de trabajo gigantesco detrás, y conforme más grande es el evento, más personas hay detrás del mismo tanto delante de la cámara como detrás, y en algo como en una presentación de La Velada del año más aún. Por eso alguien desde la producción falló a la hora de colocar el cartel de publicidad que debería acompañar el momento, pero obviamente la respuesta fiscal pasa por él.

Aún así la respuesta de la CNMC no es definitiva porque tiene hasta 12 meses para resolver el procedimiento, ya que la incoación actual no supone automáticamente la multa económica. De hecho Ibai Llanos actualmente se presenta como presunto infractor y tiene opción de presentar alegaciones antes de la resolución definitiva.

Mientras tanto el creador del espectáculo más sonado entre streamers prepara La Velada del año 6, tanto es así que el lunes 9 de mayo es la fecha de la presentación del show para este verano. Todavía no hay nombres confirmados para este año pero ya hay 10 combates prometidos con hasta 22 boxeadores, porque habrá un dos contra dos sobre el ring con detalles por definir.

La Velada del año 6 va a ser la primera en la historia con 10 mujeres boxeadoras, algo nunca visto que multiplica las cifras previas donde el mayor número de representantes era cuatro. Un salto cuantitativo que escala a una duración mucho más amplia para este verano a la espera de protagonistas tanto sobre el ring como en las actuaciones musicales.