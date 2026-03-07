Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 18:16h.

Confirmó que aún conserva la camiseta del club que vistió en su concierto en Estadio de Balaídos en 1990

La insistencia del RC Celta de Vigo por saber si Madonna aún conserva la camiseta celeste que vistió en su concierto en el Estadio de Balaídos en 1990 finalmente tuvo respuesta. La artista contestó este sábado en redes sociales al homenaje que el club gallego le dedicó antes del partido frente al Real Madrid.

El mensaje de la cantante confirmó que la prenda sigue formando parte de su historia personal y desató la emoción entre los aficionados celestes.

La respuesta de Madonna

El club vigués había publicado un vídeo en redes sociales en el que la orquesta Sondeseu interpretaba un homenaje musical a la artista bajo el mensaje: “A musical message for you, Madonna”.

La reacción de la cantante no tardó en llegar y sorprendió a los seguidores del Celta. “This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!”

Con estas palabras, Madonna confirmó que la camiseta celeste sigue guardada en su archivo personal y aseguró que sigue representando al equipo “en espíritu”.

La historia que volvió a conectar a Madonna con Vigo

Tras el mensaje de la artista, el Celta respondió con cariño en redes sociales agradeciendo el gesto.

“Te queremos Madonna. Gracias por responder y por guardar viva una pieza de la historia del Celta. Sempre Madonna. Sempre Celta”, escribió el club.

La curiosa historia había dado la vuelta al mundo en los últimos días después de que la presidenta del club, Marian Mouriño, preguntara públicamente si la cantante todavía conservaba aquella camiseta.

Incluso la iniciativa llegó a medios internacionales y fue recogida por The New York Times, mientras en Vigo se instaló una valla publicitaria con la imagen de Madonna vistiendo la camiseta celeste durante aquel histórico concierto de 1990.

La respuesta final de la reina del pop cerró el círculo de una historia que mezcla música, fútbol y memoria para los aficionados del Celta.