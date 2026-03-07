Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 16:18h.

El presidente rojiblanco asegura que el Atlético tiene la obligación de competir por el título

El duelo de Liga entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad tiene un aroma especial. Más allá de los tres puntos en juego, el encuentro sirve como un anticipo de lo que ocurrirá el próximo 18 de abril, cuando ambos equipos se enfrenten en la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Enrique Cerezo, presidente rojiblanco, analizó esa futura final y también respondió a los rumores sobre el futuro de Antoine Griezmann.

Un “aperitivo” de la final de Copa

El enfrentamiento liguero entre Atlético y Real Sociedad se vive con un componente especial, ya que los dos equipos serán los protagonistas de la final copera dentro de unas semanas.

Cerezo reconoció, ante Toni Fabra, que el partido tiene un aire de ensayo general para ese gran duelo en Sevilla. Aun así, quiso restar importancia al cartel de favorito y dejó claro que, en su opinión, una final siempre es imprevisible.

“Eliminatorias y partidos así están al 50%. Luego depende de lo que pase en el campo”, explicó el presidente rojiblanco.

El Atlético buscará en esa final su undécima Copa del Rey y disputar su vigésima final del torneo, después de más de una década sin alcanzar este partido decisivo.

Cerezo responde sobre Griezmann

Durante su intervención también apareció un nombre propio: Antoine Griezmann. Desde Francia han surgido informaciones sobre su posible continuidad en el club, algo sobre lo que el presidente fue prudente.

Cerezo evitó confirmar cualquier escenario y se limitó a recordar que el delantero sigue centrado en el presente del equipo.

“Lo único que confirmo es que hoy Griezmann va a jugar el partido. Es jugador del Atlético de Madrid y no tenemos ninguna noticia de que se vaya a marchar o se vaya a quedar”, señaló.

Con la final de Copa en el horizonte, el Atlético centra ahora su atención en mantener el buen momento competitivo antes de enfrentarse nuevamente a la Real Sociedad en Sevilla por el título. El conjunto vasco, por su parte, llega tras eliminar al Athletic Club en semifinales para meterse en la gran cita.