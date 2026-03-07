La frustración de Carlos Sainz con Williams tras no salir en clasificación por problemas eléctricos

Alberto Cercós García 07 MAR 2026 - 09:45h.

Carlos Sainz tuvo problemas con su coche en la FP3 y Williams no pudo arreglarlo para la clasificación

Caras de frustración y de mucha impotencia. Carlos Sainz no puede disimular su enfado con Williams por el inicio que está teniendo en este Mundial de Fórmula 1. La pretemporada de la escudería británica no fue la mejor de todas, más bien todo lo contrario. Fueron los únicos ausentes en el 'shakedown' de Barcelona y en Baréin no han parado de tener problemas. Si bien han llegado a Australia con cierta tranquilidad, la cruda realidad es otra bien diferente: los errores, fallos o puntos a tener en cuenta, siguen ahí. Y en Melbourne, pese a que la jornada de viernes se había sucedido de manera normal, este sábado el FW46 dijo basta. El madrileño, en la FP3, tuvo un problema eléctrico en el monoplaza. Solo había dado diez vueltas. No se iba a subir más al coche.

En Williams se pusieron el mono de trabajo. No solo querían detectar el problema y solucionarlo, sino hacerlo a tiempo para que Sainz pudiera salir a pista en la clasificación. Nada de eso ha terminado sucediendo. El español es, junto a Lance Stroll, de los únicos que no han rodado en la Q1. Una situación que crea impotencia y frustración en Sainz, quien veía desde el box la clasificación de Alex Albon. Lo hacía serio, con cara de circunstancias y sin saber qué le puede deparar la carrera de este domingo.

Carlos Sainz, realista con Williams y su GP de Australia

"Hemos tenido un problema con el ERS y no lo hemos podido resolver a tiempo para la clasificación. Nada, la verdad que un fin de semana nefasto en ese sentido. No pude hacer vueltas en Libres 2, hice media vuelta en Libres 3 y ahora no hago la clasificación, así que todos los problemas de fiabilidad que no tuvimos en Baréin, han aparecido hoy de repente", resume Sainz en DAZN.

Tras un batacazo como este, Sainz tiene clara su hoja de ruta para la carrera. "El plan para mañana es usar un poco el día de test, porque también incluso para China, iré allí y será mi primera clasificación, todos han hecho una y ya voy un fin de semana por detrás. Un problema para Alex en Libres 1, un problema para mí en Libres 2 y otro en Libres 3 y luego no llegas a la clasificación, un fin de semana muy malo hasta ahora. Piensa que no he hecho ninguna tanda larga, ninguna simulación, mañana para mí es como volver a empezar otra vez", zanja el madrileño.