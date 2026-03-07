De caer en Q1 por un fuerte accidente a un nuevo dardo a la FIA, así ha sido el día de Max Verstappen

Alberto Cercós García 07 MAR 2026 - 09:08h.

Día complicado para Max Verstappen: accidente, posible lesión en la mano y nuevo tirón de orejas a la FIA

Jornada para olvidar de Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull no está teniendo un debut agradable en el Mundial de Fórmula 1. Mientras su nuevo compañero Isack Hadjar ha logrado clasificar en tercera posición, Verstappen deberá tirar de maña para remontar desde la cola de la parrilla en carrera. Un duro accidente en su primera vuelta de Q1 le lastró por completo. Perdió el control al frenar en la curva uno, justo al empezar el giro para marcar tiempo. El Red Bull del neerlandés hizo un extraño en la parte trasera, Max no pudo controlar el monoplaza y, a mucha velocidad, entró en la grava hasta chocarse fuertemente contra el muro. Una acción muy extraña al verse repetida por televisión y que corrobora que la nueva reglamentación es muy delicada.

Verstappen, además, encendió todas las alarmas nada más estrellarse contra el muro. Si bien pudo salir de su coche sin problemas, gestos de dolor en una mano auguraban una posible lesión. "No sé que ha pasado. Nunca me ha pasado algo así en mi vida. Dándole al pedal se me ha bloqueado el eje trasero. Particularmente en esa velocidad, tienes mucha carga aerodinámica y se bloquea... es muy extraño. Ni siquiera he hablado con el equipo ni mirado los datos, así que no sé por qué ha ocurrido algo así. No tengo nada roto, así que bien", resume el neerlandés en DAZN.

Max Verstappen, muy crítico con la nueva F1

No es una novedad escuchar a Verstappen criticar a la FIA o al nuevo reglamento. En Australia, no ha sido una excepción. Para Max, esta nueva forma de pilotar no es nada agradable para el piloto. Sus declaraciones al respecto dejan entrever una frustración enorme por su parte. "No sé... hay que entender mejor lo que está sucediendo. Es todo muy complejo y para ser sincero no ha sido divertido estar en pista. No ha sido divertido pilotar. Todo va en contra de tus instintos como piloto", zanja desde Melbourne.

Verstappen saldrá muy atrás en carrera. Y es que al no tener tiempo en la clasificación, el neerlandés puede incluso empezar desde el pit-lane. Lo que está claro es que Max no logra estar cómodo con su nuevo coche, ni con la nueva reglamentación. Su opinión al respecto es clara y contundente; y en carrera, este domingo, luchará por remontar hasta los puntos.