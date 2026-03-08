Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 13:27h.

El centrocampista, baja en un tramo de importante de temporada

Los gestos de dolor de Rodrigo Mendoza por su lesión en el Atlético de Madrid-Real Sociedad

MadridLa victoria del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad también dejó una mala noticia. Rodrigo Mendoza tuvo que pedir el cambio en el minuto 46 de partido tras sufrir unas dolencias en un choque con Ander Barrenetxea. Diego Pablo Simeone movió ficha rápidamente y le sustituyó por el incansable Marcos Llorente. Este domingo, la entidad colchonera ha hecho público el parte médico del futbolista.

Rodrigo Mendoza, centrocampista del Atlético de Madrid, será baja en los próximos partidos, incluido la eliminatoria completa de la Liga de Campeones contra el Tottenham, por un esguince en el tobillo derecho de grado moderado, sufrido en el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad.

Cuántos partidos se perderá Rodrigo Mendoza en el Atlético

Aparte del doble choque de los octavos de final de la máxima competición europea, el futbolista tampoco podrá jugar por ese motivo en LaLiga EA Sports frente al Getafe y el Real Madrid, antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales.

Mendoza, fichado este invierno, fue sustituido al descanso, visiblemente dolorido sobre el césped, tras el golpe con el balón de por medio en el tiempo añadido del primer tiempo con Ander Barrenetxea, por lo que abandonó el terreno de juego apoyado en dos miembros de los servicios médicos, con un fuerte traumatismo en el tobillo.

“El centrocampista se ha sometido a pruebas de imagen y el parte ofrecido por los servicios médicos del club indica que sufre un esguince en el tobillo derecho de grado moderado. El '4' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, expuso el parte médico del club, que no fija periodo aproximado de baja, aunque será un total de cuatro encuentros.

Pablo Barrios, la otra cara

Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, se sumó al trabajo con el grupo, tal y como estaba previsto, en la sesión de este domingo, después de 30 días de baja por una lesión muscular, con lo que estará listo para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Tottenham de este martes en el estadio Metropolitano.

El internacional español, esencial e indiscutible en el esquema de Diego Simeone, se lesionó en el duelo del pasado 5 de febrero contra el Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y desde entonces se ha perdido los últimos nueve partidos de su equipo.