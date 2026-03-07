Saray Calzada 07 MAR 2026 - 20:32h.

Sorloth generó casi todo el peligro para su equipo y Nico marcó un doblete tras salir en el segundo tiempo

El Atlético de Madrid recibía a la Real Sociedad. El Cholo Simeone hizo varios cambios con respecto al partido de la Copa del Rey para dar descanso. Uno de los que salió de inicio fue Sorloth y supo aprovecharlo. Marcó un gol, pero a los pocos minutos lo contrarrestó Carlos Soler.

El segundo tiempo fue muy parecido al primero. Control del Atleti, gol, pero respuesta inmediata de la Real para empatar y tenían una gran efectividad en la portería rojiblanca. Nico González quiso demostrar que quiere más minutos y firmó un doblete para conseguir los tres puntos para su equipo (3-2).

Los titulares del Atlético de Madrid

Oblak (5): no pudo hacer nada en los goles.

Molina (6): muy activo en la banda derecha. Aportando en ataque, pero sin mucho trabajo en tareas defensivas.

Giménez (6): salvador de una paloma, pero algo tibio en las acciones de los goles de la Real. En ambos los lanzadores lo hicieron con comodidad y sin estar encimados.

Hancko (6): se cargó con una tarjeta amarilla muy pronto, antes del minuto 20. No tuvo muchas acciones defensivas en lo que esto le pesara, pero sí que ninguno de los centrales estuvieron cerca de los dos lanzadores de los goles de la Real.

Ruggeri (6): muy desparecido en ataque con respecto a otros partidos, pero puso el centro definitivo para Nico González en el gol de la victoria

Mendoza (6): el fichaje del Elche hizo buenos minutos sobre el campo. Seguro en los pases y presionando en las recuperaciones, pero una acción justo antes del descanso le dejó renqueante y se retiró lesionado.

Koke (7): el director de orquesta del Atleti. Seguro en cada uno de sus pases y con alguna aparición cerca del área que creaba peligro para sus compañeros.

Almada (5): más aplicado en tareas defensivas. Fue de más a menos.

Giuliano (7): un partido más demostró que su gasolina no se acaba. Intenso en las recuperaciones y poniendo centros para que Sorloth rematara. Siempre cumple y lo da todo en el césped.

Lookman (5): desbordó y encaró, pero sus apariciones en el partido eran intermitentes.

Sorloth (9): el noruego volvió a demostrar que tiene un idilio con el gol desde que empezó el año. Antes de marcar en el minuto 5 ya tuvo una ocasión de peligro. El delantero creó casi todas las ocasiones de peligro de los suyos.

Los sustitutos de Simeone

Marcos Llorente (6): entró por el lesionado Mendoza y cada balón que tocaba lo hacía con criterio. Sus aportaciones son claves para el Atleti y cada centro al área era peligroso.

Julián Álvarez (5): nada más entrar dejó varios detalles de calidad, pero no tuvo grandes ocasiones.

Griezmann (6): la calidad en sus botas es indiscutible. El gol de Nico la mitad es suyo tras el taconazo que dejó en el área rodeado de rivales.

Nico González (9): estuvo muy activo desde que salió al campo. Tuvo una oportunidad muy clara delante del portero a pase de Julián Álvarez. A la siguiente no la desaprovechó y marcó tras una gran jugada de Griezmann. El argentino demostró ser un perfecto revulsivo y sobre el 80 hizo su segundo tanto de cabeza para poner a su equipo por delante.

