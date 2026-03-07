El Atleti le enseña sus cartas a la Real Sociedad

Saray Calzada 07 MAR 2026 - 20:33h.

El Atlético de Madrid comenzó bien el partido contra la Real Sociedad. Sorloth siguió demostrando que está en racha y la segunda que tuvo la mandó al fondo de la red. Carlos Soler empató rápidamente y la peor noticia para los rojiblancos en el primer tiempo llegaba con la lesión de Mendoza. Los cambios de Simeone surtieron efecto y los que entraron de refresco pusieron una velocidad más al partido. Nico marcó y Oyarzabal respondió de inmediato. El argentino de nuevo anotó de cabeza y con ello dio la victoria a su equipo que fue mejor y pudo haber ganado por más diferencia (3-2).

El Atleti quería salir a dominar y a dar una buena imagen para que sus aficionados pudieran celebrar el pase a la final de la Copa del Rey que consiguieron en el Camp Nou. Simeone hizo rotaciones y en ellas entró Sorloth. El delantero noruego demostró que sigue enchufado y nada más comenzar el partido se le vio llevar peligro a la portería de Remiro. Un saque de banda terminó en el primer gol de los rojiblancos. Jugada clásica. Sacó Molina, prolongó Giménez y tal cual vino la empaló para hacer el 1-0 en el minuto 5.

La alegría no duraría mucho en la grada del Metropolitano. En el minuto 9, Carlos Soler empataba el partido. Sucic filtró un pase al centrocampista español, controló y algo suelto en la frontal del área, ajustó el disparo a la escuadra para que Oblak no pudiera hacer nada.

Sorloht lo hizo prácticamente todo en ataque

Era Lookman por la banda izquierda el que intentaba generar peligro y Sorloth remataba todo lo que le llegaba al área. La Real no se sentía muy intimidada y esperaba paciente en la frontal a la jugada que le pudiera hacer correr al espacio. A medida que iban pasando los minutos, los de Simeone tenían el control total del partido y los de Pellegrino apenas podían pasar del centro del campo.

El Atleti dominaba y dominaba, pero ese último pase era el que impedía que Remiro tuviera que emplearse a fondo en acciones de ataque. Justo antes del descanso, Mendoza se fue lesionado tras un lance en el juego. Los rojiblancos daban sensación de que dominaban, pero en los metros finales la chispa se apagaba y eso tenía a los de Matarazzo en una posición cómoda y sin estar muy exigidos.

Simeone fue movimiento el banquillo cuando el partido comenzó a perder ritmo. Al comienzo del segundo tiempo no tenía dueño y tampoco ocasiones claras por ninguno de los dos. Con los cambios, el Atleti pareció poner una marcha más y de nuevo apareció Sorloth para tener una clara ocasión a pase de Marcos Llorente.

Nico González pide sitio

Los cambios fueron efectivos porque dos de los jugadores que salieron de refresco fueron los que fabricaron el 2-1. en el 67. Griezmann dejó un taconazo y Nico González la cruzó para que Remiro no pudiera hacer nada. Al igual que pasó en el primer gol, la reacción de la Real Sociedad llegó de inmediato. Balón que llegó a Mikel Oyarzabal en la frontal y disparo durísimo para batir a Oblak.

Con el tanto de los vascos, los rojiblancos perdieron algo de fuelle, pero en una jugada a balón parado llegó el tercero para el Atleti. Una segunda jugada hizo que Nico González rematara de cabeza dentro del área para hacer el 3-2 en el 81. El marcador ya no se movió y con ello se pudieron llevar los tres puntos.