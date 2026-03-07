Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 19:17h.

El ave había quedado aturdida tras recibir un balonazo

El partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada. En pleno encuentro disputado en el Metropolitano, el central rojiblanco José María Giménez tuvo que intervenir para retirar del césped a una paloma que había quedado lastimada tras recibir un balonazo.

La escena provocó un pequeño parón en el juego y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido.

Giménez, al rescate en pleno partido

La acción ocurrió después de una jugada a balón parado. En el desarrollo de la acción, una paloma que se encontraba sobre el césped recibió un golpe con el balón y quedó desorientada sin abandonar el terreno de juego.

Ante la situación, Giménez no dudó en acercarse al animal para retirarlo del campo y evitar que el partido continuara con la paloma en medio del juego. El gesto fue celebrado por el público presente en el estadio y dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada.

Un ensayo antes de la final de Copa

Más allá de la anécdota, el partido tenía un contexto especial. Atlético de Madrid y Real Sociedad volverán a verse las caras el próximo 18 de abril en la final de la Copa del Rey que se disputará en Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Por eso, el enfrentamiento liguero se interpretó como un adelanto de esa gran cita. Ambos equipos afrontaron el duelo con objetivos diferentes en la competición doméstica, pero con la mirada también puesta en la pelea por el título copero.