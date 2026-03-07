Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Atlético de Madrid

Giménez, el salvador de una paloma que obligó a parar el Atlético-Real Sociedad

Giménez saca una paloma del campo en el Atleti - Real Sociedad
Giménez saca una paloma del campo en el Atleti - Real Sociedad. Movistar
Compartir

El partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada. En pleno encuentro disputado en el Metropolitano, el central rojiblanco José María Giménez tuvo que intervenir para retirar del césped a una paloma que había quedado lastimada tras recibir un balonazo.

La escena provocó un pequeño parón en el juego y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido.

Giménez, al rescate en pleno partido

La acción ocurrió después de una jugada a balón parado. En el desarrollo de la acción, una paloma que se encontraba sobre el césped recibió un golpe con el balón y quedó desorientada sin abandonar el terreno de juego.

PUEDE INTERESARTE

Ante la situación, Giménez no dudó en acercarse al animal para retirarlo del campo y evitar que el partido continuara con la paloma en medio del juego. El gesto fue celebrado por el público presente en el estadio y dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada.

PUEDE INTERESARTE

Un ensayo antes de la final de Copa

Más allá de la anécdota, el partido tenía un contexto especial. Atlético de Madrid y Real Sociedad volverán a verse las caras el próximo 18 de abril en la final de la Copa del Rey que se disputará en Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Por eso, el enfrentamiento liguero se interpretó como un adelanto de esa gran cita. Ambos equipos afrontaron el duelo con objetivos diferentes en la competición doméstica, pero con la mirada también puesta en la pelea por el título copero.

PUEDE INTERESARTE
Arconada y Larrañaga levantando la Copa del Rey de 1987
Arconada y Larrañaga levantando la Copa del Rey de 1987. (Fuente: redes sociales)
Temas