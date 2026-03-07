Los gestos de dolor de Rodrigo Mendoza por su lesión en el Atlético de Madrid-Real Sociedad

Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 19:40h.

Rodrigo Mendoza tuvo que marcharse lesionado al descanso

El Atlético de Madrid se marchó 1-1 al descanso de su partido ante la Real Sociedad con una mala noticia que llegó en el tiempo de descuento en forma de lesión de Rodrigo Mendoza. El futbolista murciano no pudo continuar después de una jugada dividida con Ander Barrenetxea en la que salió peor parado que el capitán donostiarra y dejó evidentes gestos de dolor a la espera de conocer su dolencia definitiva.

Este sábado, el centrocampista volvió a partir desde el once titular de Diego Pablo Simeone en un encuentro en el que tanto el Cholo como Pellegrino Matarazzo introdujeron cambios en sus formaciones habituales. Tras el cansancio derivado de sus respectivos encuentros de vuelta de semifinales de Copa del Rey, los dos técnicos rotaron algunas piezas, sobre todo en el caso del equipo vasco.

En el Atlético de Madrid, una de las novedades fue la presencia de Rodrigo Mendoza en el doble pivote junto a Koke Resurrección, dejando en el banquillo a Johnny Cardoso a la espera de saber cuándo regresará Pablo Barrios a los terrenos de juego. El ex del Elche había dejado buenas sensaciones durante la primera mitad pero, antes del banquillo, llegó la jugada que terminó costándole el partido.

Rodrigo Mendoza se lesionó en un balón dividido

En una pelota dividida en el centro del campo, Mendoza y Barrenetxea fueron con todo, sobre todo el de la Real Sociedad, saliendo mal parado el colchonero, al que se le fue el pie. Nada más sentir el golpe se tiró al suelo con evidentes gestos de dolor tras un tipo de jugada en la que el mayor damnificado suele ser el futbolista que va con menos ímpetu a por el balón.

Rodrigo Mendoza recibió la atención de los servicios médicos del Atlético de Madrid y pronto decidieron que no podría seguir sobre el terreno de juego. Esto llevó a que, durante los dos últimos minutos, el equipo rojiblanco quedara con un futbolista menos sobre el campo para no gastar una ventana antes del descanso y realizar la sustitución en el intermedio con la entrada de Marcos Llorente.

El club, a la espera de más exploraciones, informa de un "traumatismo fuerte" sufrido por el futbolista.