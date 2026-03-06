El centrocampista del Atlético tampoco estará ante la Real Sociedad y es duda ante el Tottenham

Los dos fichajes de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid que le dejan señalado un mes después

Compartir







Pablo Barrios no termina de salir de la enfermería. El centrocampista del Atlético de Madrid cayó lesionado el pasado 5 de febrero en La Cartuja, en la eliminatoria de cuartos de la Copa del Rey ante el Betis. Tras someterse a pruebas, el club confirmó una "lesión muscular en el muslo derecho", sin dar demasiados detalles de la misma. En un principio, todo apuntaba a que estaría cerca de tres semanas sin jugar y reaparecería a finales de febrero, pero ese tiempo se ha ido alargando y empieza a tener el cartel de duda incluso para medirse al Tottenham.

Lo que sí está confirmado es que Barrios no estará este sábado ante la Real Sociedad. No ha trabajado con el grupo en la sesión de entrenamiento de este viernes, así que no llegará a tiempo. A partir de ahí, la gran duda es si podrá jugar el duelo del próximo martes ante el Tottenham, correspondiente a la ida de octavos de final de la Champions League.

"Por lo que comentan los médicos, es posible que el martes esté disponible. Que el domingo pueda entrenar con el grupo y pronto esté con nosotros", ha declarado este viernes Simeone en sala de prensa cuando le han preguntado por el centrocampista, que de momento tiene el cartel de duda para la cita europea. Ya está en la última fase de su recuperación, pero desde el cuerpo técnico no quieren correr ningún riesgo con su reaparición. El domingo será un día clave y, si se cumplen las expectativas y trabaja con el grupo, el martes podría tener minutos ante los Spurs. En caso contrario, también se perdería ese partido de ida.

Pablo Barrios alarga su tiempo de baja

Lo que sí es evidente es que el madrileño está alargando más de lo previsto su tiempo alejado de los terrenos de juego. Se ha perdido ya ocho partidos de manera consecutiva que serán nueve si contamos el duelo del sábado ante la Real, entre ellas las eliminatorias de Champions ante el Brujas y las semifinales de Copa ante el Barça.

PUEDE INTERESARTE Cuándo será la Jornada Retro en LALIGA: fecha confirmada en Primera y Segunda

La próxima semana será clave para su reaparición. Tras jugar ante la Real, el Atlético recibirá el martes al Tottenham, recibirá el sábado al Getafe y visitará el miércoles posterior al Tottenham en la vuelta europea. Pero es que antes del parón de selecciones de finales de marzo, el Atlético visitará al Real Madrid en el Bernabéu y recibirá al Barcelona de manera consecutiva en LaLiga. Un calendario exigente para no tomar riesgos que puedan condicionarlo todo.