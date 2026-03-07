Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 20:32h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Giménez, el salvador de una paloma que obligó a parar el Atlético-Real Sociedad

La Real Sociedad cayó ante el Atlético de Madrid por 3-2 en el simulacro de la final de la Copa del Rey con muchas rotaciones por parte de Pellegrino Matarazzo. Carlos Soler y Mikel Oyarzabal neutralizaron pronto las dianas de Alexander Sorloth y Nico González, respectivamente, pero el extremo argentino cabeceó al fondo de la red el tanto definitivo en el 81'.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS.

Álex Remiro [7]: No tuvo la culpa de los goles encajados en un partido en el que tuvo que actuar en demasía con varias paradas de mérito, como la mano abajo que sacó justo antes del 3-2 del Atlético.

Jon Mikel Aramburu [6]: Tuvo controlado en todo momento a Ademola Lookman, al que no dejó espacios para disparar ni permitió que lograr rebasarle regateándole. Superó con nota un partido en el que estuvo exigido.

Jon Martín [3]: Sorloth le ganó la partida con demasiada facilidad adelantándose para marcar el 1-0 al igual que en otra ocasión en la que el noruego perdonó de cabeza. Esta vez le tuvo que salvar la papeleta Caleta-Car. En el 3-2, también pudo hacer más.

Duje Caleta-Car [7]: Esta vez fue el mejor de la pareja de centrales demostrando que no es el de la primera parte de la temporada. Estuvo providencial para evitar un remate claro de Sorloth en la segunda y supo frenar al noruego mejor que Jon Martín.

Sergio Gómez [3]: No logró cerrar una banda izquierda por la que el Atlético de Madrid se volcó y creó mucho peligro primero con Giuliano Simeone y después con Nico González, que dejó atrás al catalán en el segundo tanto local.

Yangel Herrera [6]: Entró por Gorrotxategi cambiando por completo el perfil del centro del campo, con mucha más llegada al área rival pero con menos fiabilidad con la pelota. Esto se vio en la pérdida que desembocó en el gol de Sorloth y, en el aspecto positivo, en el pase entre líneas a Oyarzabal antes del 2-2. Nico le ganó la partida por arriba en el 3-2.

Carlos Soler [8]: Segundo gol consecutivo en LALIGA EA Sports para dedicárselo de nuevo a su hijo recién nacido. Tuvo mayor presencia en la salida de balón al no contar con Gorrotxategi al lado y tampoco se puede esconder su trabajo defensivo.

Pablo Marín [4]: Pasó un tanto inadvertido el canterano por el encuentro sin que se notara su presencia cuando la Real tenía balón y sin que se explayase en las ayudas defensivas por banda.

Luka Sucic [7]: Uno de los principales pilares de las jugadas de ataque de la Real Sociedad tanto con pases como con conducciones, como demostró en un gran pase entre líneas a Carlos Soler para el gol del valenciano.

Ander Barrenetxea [5]: Sigue ganando minutos el donostiarra, que actuó como capitán, aunque aún no está a a su mejor nivel. Inició la jugada del empate con un gran movimiento en la línea divisoria de los dos cambios.

Orri Óskarsson [4]: Le costó al islandés estar cómodo en un partido en el que le llegaron pocos balones por parte de sus compañeros y, cuando le cayó, no estuvo del todo acertado.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Atlético-Real Sociedad

Gonçalo Guedes [5]: No dejó de insistir en cada ocasión que tuvo a la hora de inquietar a la defensa colchonera con un Ruggeri que apenas le dejó respirar.

Mikel Oyarzabal [8]: Tardó poco tiempo desde que salió al campo en poner su sello en el partido con un golazo ante el que nada pudo hacer Oblak.

Arsen Zakharyan [4]: Muy poca ayuda a Sergio Gómez en la jugada del 2-1 y sin apenas incidencia en el ataque en otro encuentro con más pena que gloria.

Beñat Turrientes [5]: Frescura en el centro del campo con su entrada para el tramo final de partido en un partido en el que le tocó rotar tras encadenara varias titularidades.

Brais Méndez [5]: Tomó la iniciativa con la pelota desde que entró al campo pero no logró recuperar el punto perdido con el 3-2.