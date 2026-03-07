Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Kazunari Kita sufre un episodio racista en Zubieta y el árbitro lo consta en acta: "Se dirigió a él"

Kazunari Kita en un encuentro con el Sanse
Kazunari Kita en un encuentro con el Sanse. LALIGA
GipuzkoaNuevo episodio racista en nuestro fútbol. Tras lo ocurrido con Vinicius ante el Benfica o el episodio entre Rafa Mir y El Hilali, este sábado el foco se pone en Zubieta. Allí medía fuerzas la Real Sociedad B con el CD Castellón y en la recta final se produjo el incidente. Kazunari Kita, titular en la victoria del Sanse, denunció ante el colegiado principal un insulto racista.

Alonso De Ena activó el protocolo antirracista en el minuto 94 de este partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA Hypermotion, para posteriormente incluirlo en el acta arbitral. La redacción del trencilla reza lo siguiente: "En el minuto 94 se activó el protocolo antirracista debido a que el dorsal número 15 de la Real Sociedad 'B', D. Kazunari Kita me comenta que el dorsal número 5 del CD Castellón, D. Alberto Jiménez Benítez se dirige a él en los siguientes términos "puto chino". No siendo escuchado por ningún miembro del equipo arbitral".

A expensas de conocer los resultados de la futura investigación, los supuestos hechos se produjeron ya con el 4-2 a favor del filial txuri urdin en el marcador. El club donostiarra, disputando un encuentro de primer equipo en el Metropolitano, aún no se ha pronunciado al respecto.

Kazunari Kita celebra con su equipo
Kazunari Kita celebra con su equipo. LALIGA
Kazunari Kita y el protocolo antirracista en el Sanse - Castellón

En el tiempo añadido, en una de las últimas acciones del choque, un nuevo error en la salida de balón dejó a Marchal con todo a favor en el perfil izquierdo. El atacante buscó la vaselina y, tras impactar el cuero en el larguero, Mariezkurrena apareció libre de marca para rematar a placer a portería vacía. Justo antes de terminar el encuentro, el árbitro tuvo que aplicar el protocolo de racismo por un supuesto insulto racista de un jugador del Castellón hacia el defensa japonés de la Real Sociedad B Kazunari Kita.

