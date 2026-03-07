Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 19:08h.

El ariete, ausente por segundo encuentro consecutivo

Rubén Vargas vuelve a una lista sin Maupay

Compartir







SevillaEl Sevilla FC afronta este domingo un encuentro de suma importancia en su lucha por alejarse de la zona de peligro en LALIGA EA Sports. Con Matías Almeyda aún sancionado será nuevamente Javi Martínez el encargado de dirigir al cuadro hispalense ante el Rayo Vallecano. Para esta cita, los de Nervión suman buenas noticias en la lista de convocados, aunque en ella no figura Neal Maupay.

Rubén Vargas, ya recuperado, y tanto Nianzou como Joan Jordán tras cumplir con sus respectivas sanciones, vuelven a estar disponibles. La nota negativa la protagoniza el citado atacante francés, baja por segundo encuentro consecutivo.

PUEDE INTERESARTE Joel Roca y el VAR dejan al Levante con la miel en los labios

Tras perderse el derbi de La Cartuja por unas molestias de última hora, Maupay volvió con el grupo el pasado miércoles y completó el entrenamiento con normalidad. Se cumplía así con el mensaje emitido desde el propio club, pues apuntaban a una dolencia menor que no le debía impedir estar presente ante el equipo de Iñigo Pérez... aunque finalmente no será así.

PUEDE INTERESARTE El derbi chico baila al son de Pablo García

El motivo de la ausencia de Neal Maupay en el Sevilla - Rayo

Ante el Real Betis, el delantero centro se perdió la gran cita hispalense por unas molestias en la última sesión preparatoria previa al derbi. En esta ocasión, Maupay se cae de la lista ante el Rayo Vallecano por un edema muscular. Se trata de una pequeña lesión localizada en el bíceps femoral derecho del futbolista galo. Esta dolencia vuelve a frenar su periodo de cesión en el Sevilla.

Maupay llegó y pegó. El atacante vio portería en la abultada derrota ante el Mallorca y Almeyda mantuvo su apuesta. Ante Girona, Deportivo Alavés y Getafe volvió a salir de inicio, pero no fue capaz de anotar en estas tres citas.

Desde entonces, el delantero acumula dos ausencias y compañeros como Isaac Romero y Alexis Sánchez están aprovechando el hueco que ha dejado en ataque. Toca esperar para saber qué hará 'El Pelado' cuando regrese.