Rubén Vargas, listo para el sprint final del Sevilla

Álvaro Borrego 06 MAR 2026 - 11:59h.

El suizo sigue entrenando con normalidad y podría entrar en la convocatoria contra el Rayo

El Sevilla FC ha completado la penúltima sesión de entrenamiento para preparar la visita del domingo al Sánchez-Pizjuán del Rayo Vallecano. Todo son buenas noticias en el club, que atraviesa quizás el momento más dulce de la temporada. Con seis puntos de ventaja sobre el descenso y tras cuatro partidos sin conocer la derrota, los de Matías Almeyda buscan un nuevo triunfo que sería un golpe casi definitivo para la permanencia. Y muy posiblemente lo intenten con Rubén Vargas de vuelta a una convocatoria.

El extremo suizo se lesionó a finales de noviembre, forzó para ayudar a su equipo y reapareció ante el Celta de Vigo, pero una recaída de su lesión le ha mantenido al margen durante los dos últimos meses. Por suerte el equipo no se ha resentido en demasía y durante esta segunda etapa apenas ha perdido un partido sin el suizo. Sea como fuere, su regreso es una grata noticia para Matías Almeyda, quien para estas últimas doce jornadas podrá contar con su mejor argumento ofensivo.

Quien no estará seguro será Peque Fernández, después de sufrir "una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo", dolencia de la que informó este miércoles el Sevilla, que no especificó el período de baja, aunque se prolongará durante varias semanas.

Para la visita del Rayo, Almeyda ya podrá contar con el defensa francés Tanguy Nianzou y el centrocampista Joan Jordán, ambos sancionados ante el Betis, pero por este motivo será el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo el que se pierda la cita ante el conjunto madrileño.

También entrenan con normalidad César Azpilicueta y el centrocampista suizo Djibril Sow, titulares ante el Betis que no pudieron acabar el partido y que hicieron trabajo específico al margen del grupo en la primera sesión de la semana. En el capítulo de lesionados, el central brasileño Marcao Teixeira mantiene su proceso de recuperación.

Matías Almeyda atenderá a los medios de comunicación este mismo viernes a partir de las 12.30 horas, momento en el que podría dar algunas pistas de la que será su idea en una cita en la que, a menos que ocurra algo muy extraño, la idea del Sevilla se mantendrá en líneas generales.