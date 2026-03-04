Lesión de Peque: qué tiene, tiempo de baja y posibles sustitutos en el Sevilla FC

Basilio García Sevilla, 04 MAR 2026 - 13:02h.

El catalán estará más de un mes alejado de los terrenos de juego

Chidera Ejuke apunta al sitio de Peque Fernández

El Sevilla FC ha comunicado este miércoles una lesión que coge a todo el mundo por sorpresa. Peque no se ha ejercitado en la sesión matinal, y poco después el club ha confirmado que sufre una lesión que, a priori, es importante.

Según ha informado en su página web la entidad, el atacante catalán sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, por lo que queda pendiente de evolución para conocer su reincorporación al grupo. Peque no jugó el derbi, y ni siquiera salió a calentar.

Aunque el Sevilla no ha dado plazo alguno, como es habitual, lo normal es que el futbolista llegado del Racing de Santander esté entre tres y seis semanas de baja, tal y como han indicado a ElDesmarque fuentes especializadas, por lo que regresaría ya para el tramo final de la competición. En todo caso, tras el parón de selecciones del último fin de semana de marzo, por lo que no estará seguro ante el Rayo, el FC Barcelona y el Valencia, y habrá que ver si puede reaparecer ante el Real Oviedo.

Esta lesión, un esguince de grado 2 en concreto, llega justo cuando Matías Almeyda iba viendo cómo se iba vaciando su enfermería, con Marcao -descartado para toda la temporada- como único jugador lesionado de consideración, solo a la espera de la puesta a punto definitiva de Rubén Vargas.

El parte médico del Sevilla

Inserto en una noticia sobre el entrenamiento de este miércoles, el club ha informado de este modo de la lesión del atacante catalán: "Sobre el césped, el técnico sevillista no pudo contar ni con Azpilicueta ni con Sow, que hicieron trabajo específico al margen del grupo, así como tampoco con Peque, que padece una lesión más severa. El atacante sevillista sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, quedando pendiente de su evolución para regresar con el grupo", explicaba.

Posibles sustitutos de Peque

En su segunda temporada en el Sevilla, Peque parecía estar cogiéndole el punto a LALIGA EA SPORTS, aunque desde la llegada de Neal Maupay y el regreso de Akor Adams de la Copa Africana de Naciones, ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente. No jugó el derbi, y en los dos partidos anteriores salió apenas en los minutos finales. Desde el partido ante el Girona, en el que fue cambiado al descanso tras una mala primera parte de todo el equipo, Almeyda le ha relegado a un segundo plano.

En estos momentos, el técnico argentino ha prescindido de un jugador en su posición específica, colocando a dos delanteros y por detrás a dos o tres centrocampistas. Sin Peque, Maupay tendrá aún más opciones de salir de inicio, y si no están preparados Alexis Sánchez o Isaac Romero, aunque este está sancionado y no jugará ante el Rayo Vallecano.