Basilio García Sevilla, 04 MAR 2026 - 10:40h.

El canterano acaba contrato en 2027 y ya han comenzado los contactos

Así fichó el Sevilla a Oso; de la reunión en Antequera al potencial para adaptarse al fútbol moderno

Compartir







El nombre de la semana en el Sevilla FC es el de Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’. Su irrupción en el primer equipo ha sido sorprendente desde que en diciembre tuviera que ponerse las pilas y empezar a ayudar a los de Matías Almeyda, pero especialmente destacada ha sido su participación en el derbi ante el Real Betis Balompié, siendo el jugador clave para ‘remontar’ los dos goles de desventaja que llevaban los de rojo al descanso.

Todos los ojos miran ahora al futbolista, nacido en Torrevieja hace 22 años, y también los de los técnicos sevillistas. Oso acaba contrato en 2027, y ya se han producido los primeros contactos para tratar la renovación y subirle la cláusula de rescisión a unos niveles cuanto menos aceptables.

El futbolista cambió de agencia de representación hace un tiempo, pasando de estar asesorado por Laurent de Palmas, el hombre con el que dio el salto desde el Málaga al club sevillista, a integrarse en la estructura de una megaempresa de representación como AS1. En ella se integraron varias firmas, entre ellas Promoesport, con la que la entidad siempre ha tenido relación. Juanlu, Isaac Romero, Gudelj, Januzaj o Suso, por ejemplo, están representados por esta firma.

PUEDE INTERESARTE Oso y diez más

Los próximos pasos con Oso

Oso llegó al Sevilla en 2022, procedente del Málaga, y en febrero de 2024 se redobló la apuesta por él renovándole tres temporadas más. Durante el verano, tuvo opciones de salir, pero en el club le insistieron en que aguardara más tiempo, ya que existía total confianza en que pudiera hacerse un hueco en el primer equipo, como así ha hecho antes siquiera de que se abriera el mercado invernal. Almeyda le prefirió a Adriá Pedrosa, que tuvo que marcharse cedido al Elche pese a tener mucha más experiencia.

Ahora, toca hacerle un contrato acorde a su nuevo rol, sobre todo, teniendo en cuenta que en diez meses ya podría negociar para marcharse gratis en julio de 2027.

PUEDE INTERESARTE Oso le ganó la partida a Pedrosa

Para un club que depende tanto de las plusvalías que puedan genera sus canteranos, la irrupción de un jugador así en el primer equipo es clave, tanto a nivel deportivo como económico, y en el club ya están en el proceso de renovar al que, ahora mismo, es su gran promesa.