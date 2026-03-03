Álvaro Borrego 03 MAR 2026 - 22:15h.

"En lo emocional, en la pasión y en el coraje el Sevilla es mejor"

El dardo al Betis en el vestuario del Sevilla antes del derbi: "Le tienen miedo al rojo"

Compartir







Javi Casquero guarda un inmejorable recuerdo de los derbis. Sus resultados contra el Real Betis son inmaculados. Jugando con la camiseta del Sevilla FC nunca perdió contra el eterno rival, saldándose sus registros en cinco empates y dos triunfos, uno de ellos en Segunda División. El exfutbolista vivió in situ aquellos derbis de principios de siglo, con Joaquín Caparrós en el banquillo, Cristóbal Soria de utillero y José María del Nido Benavente -también coincidió con Roberto Alés- en el palco. Un caldo de cultivo ideal para meter veneno al vestuario y hacer de aquellos partidos un marco con el que aún fantasea todo aquel aficionado que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor.

El exfutbolista se curtió en un vestuario plagado de canteranos, siendo esa una de las claves, a su parecer, para decantar la balanza en los derbis. En su colaboración habitual con Radio Marca, Javi Casquero reconoció que "en el descanso" le "dieron ganas de quitar la tele, menos mal que no lo hice". E intentó desgranar por qué al Sevilla FC se le suelen dar bien este tipo de partidos.

"Se comprueba de nuevo que el Sevilla juega mejor este tipo de partidos. Los derbis los afronta mucho mejor porque hay un componente que no es tangible. Tú puedes ver que el Betis tiene muchísima más calidad y plantilla, pero amigo, en lo emocional, en la pasión, en el coraje y en las ganas el Sevilla es mejor. Yo en los derbis lo antepongo a la calidad. Ese componente es decisivo y se comprobó de nuevo, porque tiene más canteranos. No sé cómo preparan los derbis en el Betis, en ese vestuario, pero sí sé lo que se vive en el Sevilla. Esos son finales y en ese contexto de partido, si lo afronta el Sevilla, los destroza", argumentaba.