Azpilicueta y Sow no han trabajado con el grupo por gestión de cargas

La sorpresa de última hora del Sevilla FC en el derbi ante el Real Betis Balompié fue la ausencia de Neal Maupay, que se cayó de la convocatoria horas antes del encuentro en el Estadio de La Cartuja. El francés sufrió molestias en la víspera del partido, el domingo por la mañana las sensaciones no eran buenas y Matías Almeyda decidió que no se vistiera de corto siquiera.

El club, no obstante, avisó de que era un problema menor y que no debería tener problemas para estar disponible de cara al partido del domingo ante el Rayo Vallecano. Dicho y hecho, el primer equipo ha regresado este miércoles a los entrenamientos y el delantero francés ha sido uno más.

Neal Maupay ha sido un fijo para Almeyda desde su llegada en el tramo final del mercado, cedido del Olympique de Marsella. Sin embargo, los teóricos recambios fueron clave en el derbi, ya que Alexis Sánchez, que salió de inicio, marcó el 2-1 e Isaac Romero, quien sustituyó al chileno, hizo el tanto del empate definitivo. Eso sí, el lebrijano vio una amarilla por quitarse la camiseta en la celebración y no podrá ser de la partida el domingo ante los madrileños. Por tanto, el entrenador argentino deberá elegir entre mantener a Alexis en el once o darle su sitio a Maupay, toda vez que Akor Adams es titular indiscutible en este equipo como punta de lanza del ataque.

Peque, lesionado

La otra noticia de la sesión, esta vez negativa, es la ausencia de Peque, que se ha lesionado. El catalán sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, que le mantendrá varias semanas de baja. Asimismo, César Azpilicueta y Sow se han ausentado por gestión de cargas.

Rubén Vargas sigue acumulando sesiones

Por su parte, aunque ya no es novedad, sí que es una buena noticia seguir viendo a Rubén Vargas entrenando con normalidad con el equipo. El suizo regresó la pasada semana, demasiado pronto para volver a entrar en una convocatoria, pero en la presente tiene ya opciones de estar en la lista para el choque ante el Rayo. En todo caso, en el cuerpo técnico y entre los médicos destaca la prudencia con el ex del Augsburgo, quien se lesionó apenas unos minutos después de su última reaparición.

La sesión ha comenzado con un ‘pasillito’ a Erik Lamela. El exjugador sevillista, e integrante del staff de Almeyda, cumplía 34 años este miércoles.