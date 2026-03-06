Monchi explica cómo fichó a Lopetegui: "Tuve que apagar el móvil porque me estaban masacrando"

Álvaro Borrego 06 MAR 2026 - 11:44h.

"Le dije: 'once de cada diez no te quieren'"

Julen Lopetegui ha sido uno de los entrenadores más exitosos de la historia del Sevilla FC. El técnico llegó envuelto en un mar de dudas, meses después de su discutida salida de la selección española y con el crédito perdido de su etapa en el Real Madrid. Su fichaje no fue fácil y mucho menos para Monchi, quien desoyó las críticas y terminó apostando por el vasco. Luego el tiempo le dio la razón y el de Asteasu se marchó con una Europa League bajo el brazo, además de tres clasificaciones para la Champions y el valor añadido de ser el último capaz de coquetear de verdad con los mejores de LALIGA.

Sin embargo, en Nervión no las tenían todas consigo. Es por eso que para Monchi, como ha explicado en su entrevista para LALIGA, fue una de las decisiones más arriesgadas de su carrera: "Traer a Julen Lopetegui. Él había leído una encuesta en MARCA que estaba a 60-40 y le dije: hazme caso, de cada 10, 11 no te quieren, pero si estás dispuesto, vamos para adelante. Fuimos a Tanzania a jugar un partido, se filtró lo de Julen y tuve que apagar el móvil porque me estaban masacrando en redes sociales. No quería dejarme influir por la opinión. Llamé al presidente Pepe Castro y al subdirector general Jesús Arroyo. Me dijeron que tirase para adelante y Julen estaba convencido. Conseguimos la Europa League y tres clasificaciones para la Champions y armé una amistad con él magnífica".

Lopetegui acumuló 170 encuentros en el Sevilla, ganando la Europa League y convirtiendo a los de Nervión en uno de los habituales de la Champions League durante su etapa. Monchi acertó con su contratación y el ahora seleccionador de Catar entendió que aquella temporada, la de la eliminación ante el Betis en Copa, la previa a la llegada de Isco Alarcón al Sánchez-Pizjuán, posiblemente debió ser su última antes de un desagradable adiós.

Y si traer a Lopetegui fue la decisión más arriesgada, la de Reyes al Arsenal fue la venta más difícil: "La más complicada que tuve fue la venta de José Antonio Reyes. Era la primera decisión importante que, además, tuvo mucha controversia y mucha gente en contra. Fue una venta estratégica, porque ese dinero nos permitió dar el siguiente paso y fichar a Júlio Baptista, Adriano, Renato… todo lo que vino después. Antes de la marcha de José Antonio, el proyecto era de permanencia; después era un proyecto de entrar en Europa y se consiguió en la misma temporada".

Sin embargo, Monchi siempre tuvo claro que era el momento para hacerlo: "El momento, el ‘timing’, buscar el precio oportuno, el relevo, si es el momento o esperar… Muchos años hemos dicho no vendemos y al final hemos tenido que malvender, y al revés. Antes del Arsenal, hubo muchos equipos que estaban interesados en Reyes, lo aguantamos y después se vendió por mucho más. La venta de un jugador tiene muchos parámetros que a veces controlas, crees que controlas o no controlas".

Bilardo, su referente: "La persona que ha marcado mi vida a nivel profesional y humano es Bilardo. Soy bilardista acérrimo y convencido. A mí no me gusta el anecdotario, me gusta contar lo adelantado que era a los tiempos, una persona que ya utilizaba el dato cuando no existía prácticamente y que lo gestionaba perfectamente. Cuando Bilardo se fue del Sevilla, el último día que estuvimos reunidos con él, toda la plantilla le decía que se quedara. Eso es muy difícil, es un éxito de elección".