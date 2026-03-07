Basilio García Sevilla, 07 MAR 2026 - 17:59h.

Nianzou y Joan Jordán regresan tras sanción y Maupay se vuelve a quedar fuera

Almeyda reivindica su confianza en el futbolista de moda: "Yo hice debutar a Oso"

El Sevilla FC quiere hacer bueno este domingo ante el Rayo Vallecano el punto que consiguió la pasada semana en el derbi. Matías Almeyda tiene por fin donde elegir para la lista de convocados, en un partido en el que tampoco se sentará en el banquillo tras la negativa del TAD a concederle la suspensión cautelar. Rubén Vargas, que vuelve, es la gran novedad.

Así, el técnico argentino ha convocado a 25 hombres para el partido de máxima rivalidad sevillana: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Fabio Cardoso, Kike Salas, Andrés Castrín, Gattoni, Oso, Gudelj, Batista Mendy, Sow, Joan Jordán, Agoumé, Manu Bueno, Januzaj, Ejuke, Miguel Sierra, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Akor Adams e Isaac Romero. Tendrá que descartar a dos en las horas previas al partido.

La mejor noticia es el regreso de Rubén Vargas, el hombre llamado a liderar el ataque sevillista que lleva en el dique seco prácticamente desde finales de noviembre, ya que tras recuperarse de la lesión que sufrió antes del derbi de ida volvió a caer jugando pocos minutos ante el Celta. Almeyda, o Javi Martínez, deberán ser muy escrupulosos a la hora de darle cabida en el equipo.

Más bajas y altas

Además del suizo, regresan a la lista de convocados Tanguy Nianzou y Joan Jordán, que han cumplido ya sus respectivas sanciones. El que no está tampoco esta vez es Neal Maupay, que apuntaba al once en el derbi pero se cayó a última hora de la relación de citados por unas molestias. El galo es baja por un pequeño edema muscular localizado en el bíceps femoral derecho, tal y como ha anunciado el club a pesar de que había entrenado con normalidad durante la semana.

En este apartado, en el de bajas, entra Gabriel Suazo, que vio la quinta amarilla el pasado domingo ante el Real Betis. Tampoco estará Peque, quien ha sufrido un esguince en el ligamento de su tobillo izquierdo, lo que le mantendrá aproximadamente un mes de baja. Marcao está descartado para el resto de la temporada.

En cuanto a los apercibidos, son varios los que están a una amarilla de perderse el partido del próximo fin de semana ante el FC Barcelona. Carmona, Azpilicueta, Agoumé e Isaac Romero no viajarían a la Ciudad Condal si son amonestados este domingo ante el Rayo.