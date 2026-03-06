Basilio García Sevilla, 06 MAR 2026 - 07:19h.

El partido se juega este domingo, 8 de marzo, a las 18.30 horas en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla de Matías Almeyda, mucho más que corazón

El Sevilla FC y el Rayo Vallecano se miden este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS al que los dos equipos llegan empatados a 30 puntos después de que los madrileños doblegaran al Real Oviedo en el partido aplazado que jugaron el miércoles. El golaveraje particular, de momento, es favorable a los nervionenses tras su victoria en Vallecas en septiembre con gol de Akor Adams, y ese detalle es importante ya que ninguno de los dos equipos ha dejado de mirar hacia la zona caliente de la tabla.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Matías Almeyda como Iñigo Pérez.

El posible once de Almeyda

El Sevilla llega con buenas sensaciones tras el derbi del domingo, en el que fue capaz de remontar dos goles de desventaja cuando parecía tenerlo todo en contra. Además, lleva cuatro partidos sin perder y solo ha caído en uno de los últimos siete, pero le hace falta volver a ganar como local, darle una alegría a la afición y, de paso, respirar de manera casi definitiva en la clasificación.

Recupera Almeyda a Nianzou y a Maupay, aunque ha perdido a Peque por lesión y a Suazo por sanción. Es una incógnita si Rubén Vargas está aún para jugar o no, aunque todo hace indicar que el cuerpo técnico será precavido y no forzará al suizo. Con todo, el delantero galo apunta a un once que, con esa novedad, podría ser muy similar al que acabó el derbi, aunque Alexis Sánchez e Isaac Romero levantaron la mano en La Cartuja. Juanlu formaría en el carril derecho y Oso en el izquierdo, y Batista Mendy reforzaría el centro del campo.

El Sevilla jugaría con Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Batista Mendy, Sow; Maupay y Akor Adams.

El once más probable que puede sacar Iñigo Pérez

El Rayo llega al Sánchez-Pizjuán con una única baja, la de larga duración de Diego Méndez, y podrá contar con un Pathe Ciss que se marchó en los minutos finales del partido ante el Real Oviedo por un golpe en la rodilla que, afortunadamente para Iñigo Pérez, no ha pasado a mayores, aunque es probable que el senegalés no salga de inicio.

El resto de la plantilla rayista está disponible, aunque el técnico navarro tendrá que dosificar esfuerzos tras haber jugado este miércoles y tener que hacerlo la próxima semana en su eliminatoria de la UEFA Conference League ante el Samsunspor en Turquía, con un kilométrico viaje incluido.

Así, podría introducir varios cambios en un once inicial que estaría conformado por Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pacha Espino; Unai López, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Isi, Álvaro García; y De Frutos.