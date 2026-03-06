Roberto Gómez da una lista de los jugadores que podrían salir del Real Madrid

Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 07:22h.

El Big Data respalda a Dean Huijsen: sus números le dan un puesto fijo en el Real Madrid y en la Selección

Varios futbolistas, en la rampa

La convulsa temporada del Real Madrid tendrá consecuencias a medio plazo. El equipo blanco tuvo que improvisar su plan en el banquillo a mitad de curso y tampoco le convence el rendimiento de la totalidad del plantel. Por eso, en el futuro se atisban cambios en el vestuario. Todo apunta a que varios futbolistas saldrán durante el verano para dejar hueco a futuros fichajes.

Así lo cree también Roberto Gómez. En ElDesmarque Madrugada, el habitual colaborador dio una lista de jugadores que tiene claro que saldrán próximamentel del Madrid. Todo ello en medio del ruido que está generando Arbeloa en el banquillo.

El técnico tampoco convence y ya son varios los nombres que se han vinculado a la entidad merengue para dirigir el equipo. El que suena con más fuerza es Massimiliano Allegri, quien acaba contrato con el Milan en 2027. Son varios los frentes abiertos y, además del míster, el club quiere hilar fino con la confección de la plantilla de la próxima temporada.

La lista de Roberto Gómez

Roberto Gómez facilitó una lista de futbolistas que están teniendo poco protagonismo en el equipo blanco. Unos por sus escasos minutos y otros por su bajo rendimiento, lo cierto es que serán varios los que abandonen el Santiago Bernabéu dentro de unos meses cuando se abra el mercado de fichajes estival.

"El Real Madrid está trabajando en la próxima temporada. En este momento está recibiendo información de la situación contractual de entrenadores y demás. Lo que tiene claro el Real Madrid son los jugadores que la próxima temporada no van a seguir. La lista de los jugadores que van a salir: Alaba, Rüdiger, Militao, Carvajal y ahí hay un futbolista que ha decepcionado mucho que es Trent. Y luego indudablemente Ceballos. El Real Madrid tiene una cantidad de jugadores que tiene que sacar", comentó Roberto Gómez.