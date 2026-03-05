Fran Fuentes 05 MAR 2026 - 20:40h.

Se vestirá de corto dos meses después de su último encuentro

El Real Madrid tiene una plaga de bajas importantísima de cara al partido frente al Celta de Vigo. El conjunto blanco tendrá nueve bajas de cara al encuentro, ya que a los nombres de Éder Militao, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes por sanción, más los tres sancionados, Álvaro Carreras y Dean Huijsen y Franco Mastantuono, hay que sumar a David Alaba, que no se ha entrenado durante toda la semana y no estará disponible este viernes. Por lo tanto, son nueve ausencias las que tendrá Álvaro Arbeloa de cara al encuentro. Es por eso que tendrá que tirar de soluciones imaginativas, como ha hecho durante la semana echando mano de la cantera. De este modo, se espera alguna sorpresa en el once, como la inclusión de Ferland Mendy.

Y es que, según informa el diario Marca, el lateral francés volverá a ser titular en LALIGA después de haber disputado tan solo un minuto de juego en la competición durante toda la temporada. Sí es cierto que, frente al Olympiacos en noviembre, salió de inicio y jugó el partido entero, y que participó 20 minutitos ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa. Sin embargo, el jugador estaba completamente descartado de los planes del club, tanto con Xabi Alonso como con Álvaro Arbeloa. Sin embargo, las necesidades aprietan y el actual técnico blanco también se 'cargó' a Fran García, por lo que las opciones se le reducen al máximo.

Así las cosas, Ferland Mendy no se viste de corto desde el pasado 8 de enero, y no disputa un partido como titular desde el mes de noviembre. Sus continuas y constantes lesiones habían desesperado al Real Madrid hasta el punto de descartarle. Sin embargo, aún le restan dos temporadas más de contrato, teniendo firmado hasta el 2028, y no han llegado ofertas por él. A sus 30 años, hace tiempo que el Real Madrid no puede disponer del que fuera uno de los mejores defensas del mundo. Un especialista defensivo del que ahora Álvaro Arbeloa se valdrá para un momento decisivo de la temporada. Quién sabe si, a partir de aquí, el francés logra algo más de continuidad y vuelve a ser importante.