Gareth Bale recuerda su paso por el Real Madrid. El galés, que se retiró del fútbol hace tres años tras un breve paso por Los Ángeles FC y vistió la elástica blanca en 258 partidos, no parece guardar demasiados buenos recuerdos de Zinedine Zidane, con quien tuvo sus más y sus menos, sobre todo en su segunda etapa, pese a pasar a la historia como el único entrenador capaz de ganar tres Champions League de manera consecutiva.

En una extensa charla en el podcast Stick to FootballMagazine, Bale repasó la figura del francés y admitió que no hacían casi nada de trabajo táctico en el día a día. "Jugó en el fútbol italiano y entendió el aspecto defensivo, pero no hizo demasiado. Sabías que si jugabas contra el Barça o el Bayern harías un poco de táctica, pero con el resto sería mínimo. Sólo un entrenamiento normal, juego de posesión, porterías pequeñas, acabar con tiros y listo", recuerda Bale.

Gareth Bale, del trabajo de Zidane a la comparación con Ancelotti

Las únicas veces en las que Zidane sí parecía trabajar más los partidos a nivel táctico era cuando llegaban "los partidos grandes", aunque tampoco se explayaba demasiado: "En los partidos grandes haces 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar. Eso era todo".

Durante su etapa de asistente de Ancelotti, recuerda que "se unía a los entrenamientos y sus piernas eran como espaguetis o gelatina". Eso sí, nunca perdió la calidad pese a su edad: "Tenía ese toque".

A su vez, a Bale le preguntaron las diferencias entre Carlo Ancelotti y Zidane y reconoció que el italiano tenía "mejor manejo personal" y un trato más cercano. "Si no jugabas, él te hacía sentir como si fuera tu mejor amigo. Tenía esa increíble habilidad de mantener a todos juntos y felices", añadió.