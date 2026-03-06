Basilio García Sevilla, 06 MAR 2026 - 13:24h.

"Rubén Vargas está mejor, ya está dentro de los jugadores convocados"

Rubén Vargas, listo para el sprint final del Sevilla

Compartir







La gestión que Matías Almeyda ha realizado respecto a la irrupción de Oso en el primer equipo del Sevilla FC ha dado para muchas opiniones. El canterano ha entrado como un ciclón en el equipo, pero cuando Gabriel Suazo ha estado disponible, se ha colocado siempre por delante en la lista de prioridades del entrenador.

Este domingo, en el partido ante el Rayo Vallecano, el alicantino será titular ante la sanción del chileno, pero Almeyda ha querido reivindicar en rueda de prensa la confianza que le está dando al chico. “Yo hice debutar a Oso, quiere decir que creo en un jugador. Como creo, tampoco voy a creer todo lo que se está diciendo. Si él lo creyera, no le iría bien. Tiene que ir con los pies sobre la tierra, tranquilo. Me caracterizo en llevarlos haciéndole ver todo lo que vi. Él va bien, va alternando buenas acciones con otras a mejorar, pero sí es verdad que le hemos dado herramientas a un jugador que ya es de Primera”, argumentaba en la sala de prensa del Estadio Jesús Navas.

PUEDE INTERESARTE Almeyda aguarda la clemencia del TAD

“Hay que seguir apostando y saber cuál es el momento de ponerlo, que nunca se sabe, poque a veces nos equivocamos. Con tranquilidad, hablo bastante con él, se le ve tranquilo, sabe que esto del fútbol es con paciencia, humildad, que hace grande a las personas y a los futbolistas. Él está en ese proceso”, completaba Almeyda sus palabras sobre Oso.

En otro orden de cosas, el preparador argentino confirmó que Rubén Vargas estará en la convocatoria al hacer un repaso a los lesionados que hay en la plantilla. “Se han ido rehabilitando muchos de los jugadores, Peque sufrió un esguince esta semana y no vamos a poder contar con él. La gran mayoría está a disposición. Vargas está mejor, hoy hizo algo de fútbol, viene participando con el grupo, ya está dentro de los jugadores convocados”.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Sevilla FC y el Rayo Vallecano en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS

Además, pasó muy de puntillas por el asunto de su sanción, afirmando que está terminado sin esperar a que llegue la resolución del TAD tras el recurso presentado por el club hace ya dos semanas. “Trabajo en la aceptación, y después voy a mirar desde donde no tengo que mirar. Tengo que mirarlo desde el terreno de juego, pero desde donde me manden voy. Un bus, un palco… Lo veo y ya está. Es un tema para mí terminado. No pediría nada, terminado. Sabrán porque tomaron esa decisión y yo trabajo en aceptar. No en compartir, sí en aceptar”, comentaba.

PUEDE INTERESARTE Quién es Lociga, la perla juvenil del Sevilla que ya entrena a las órdenes de Matías Almeyda

Más de Almeyda

El derbi. “El partido del otro día, si bien el primer tiempo ellos habían convertido en dos acciones aisladas, estaba parejo. Esa diferencia en esas dos acciones. El segundo tiempo, al perder, modificamos, y el equipo entregó lo que viene entregando, jugando finales. Todos estos partidos que hemos tenido la suerte de sacar puntos venimos jugando de esa manera y va a seguir así hasta el final”.

El Rayo. “Hacemos partido a partido estudio del rival y planificamos, a veces nos sale bien y a veces no. Jugamos con uno de los equipos que juega mejor en esta Liga, no importa el puntaje, sino su manera, su estrategia, tiene jugadores dinámicos, modifican, presionan, tienen control, son agresivos. Creo que enfrentamos a un rival difícil, como todos para nosotros, y trataremos tomar los recaudos necesarios respecto a su parte individual, pero trabajan colectivamente muy bien, y eso habla muy bien de su entrenador y los jugadores que dirige”.

Javi Martínez. “Trabajamos en equipo, venimos haciendo lo que hacemos normalmente, se ha modificado que yo no estoy. Creo que mientras los resultados se sigan dando, esté quién esté pasa a un segundo plano”.

Festejar el empate en el derbi. “Creo que nosotros, cada punto que logramos, sobre todo de visitante, son importantes. Festejamos el mismo con el Elche. No solo festejamos un punto, sino que íbamos perdiendo, nuestra disconformidad con el resultado, esta pasión y amor propio que están teniendo los futbolistas defendiendo una institución. Claro que festejamos un punto que estaba perdido”.

Crecer como entrenador. “Me sentiría un día para hablar de orden, táctica, estrategia, y puede que me equivoque. Pero analizo y estudio cada partido tres o cuatro veces, ahora porque puntuamos parecemos más ordenados. Las acciones existen siempre, unos momentos se ve y otros no. Estamos iguales, modificando algunas cosas, y sí siendo muy conscientes, que he tratado de serlo desde la pretemporada, lo que se está jugando acá. Muchos tardaron en darse cuenta, yo no. Sigo sobre la misma línea. El orden, en todos los aspectos de la vida, siempre es fundamental. En fútbol y en situaciones como la nuestra juega un factor muy importante, pero no solo es el orden, hay muchos aspectos buenos y otros que seguir mejorando”.

La situación del equipo. “A doce partidos del final. Como todos. En una lucha constante, en amor propio, en buscar sabiduría, en estar tranquilos, en darle herramientas a los futbolistas y darle confianza. Estamos en ese proceso, a medida que las fechas se achiquen va a ser muy importante. Somos conscientes, corrigiendo errores, propios y de grupo”.