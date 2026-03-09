Álvaro Borrego 09 MAR 2026 - 13:31h.

El marroquí entrenó este lunes de manera parcial con el grupo

Pellegrini por fin pone fecha a la vuelta de Isco Alarcón: "Veremos si se logra"

El inicio de una nueva semana trae buenas noticias para el Real Betis. Olvidado el traspiés sufrido en Getafe, el conjunto verdiblanco prepara la ida de los octavos de final de la Europa League frente al Panathinakios. A tenor de las rotaciones realizadas este domingo, Manuel Pellegrini podrá disponer de más piernas frescas en Grecia, habida cuenta que jugadores como Antony, Pablo Fornals, Natan, Marc Roca o Aitor Ruibal tuvieron algo más de descanso de lo habitual esta jornada. Quizás todavía sea prematuro ver a Sofyan Amrabat de vuelta, pero parece seguro que el marroquí podrá reaparecer antes del parón de Semana Santa.

El centrocampista entrenó este lunes de manera parcial con el grupo, siendo este su penúltimo paso antes de poder regresar a una convocatoria. Casi cuatro meses después de su lesión, que le obligó incluso a pasar por quirófano, Sofyan Amrabat ha vuelto a compartir entrenamiento con sus compañeros, aunque por el momento alterna el trabajo grupal con un plan específico de recuperación. El marroquí irá sumando cargas de manera paulatina y antes de acabar la semana podría entrenar en plenitud de condiciones, aunque en Heliópolis no quieren tomar riesgos y muy posiblemente pueda estar de vuelta en una lista para el duelo de vuelta frente al Panathinaikos.

De esta manera, Isco Alarcón y Gio Lo Celso se quedarían como los únicos lesionados del Betis. Las voces más optimistas señalan a mediados de abril, justo en unos presumibles cuartos de final de la Europa League, cuando se pueda materializar la reaparición de Isco Alarcón, aunque ninguna de las voces consultadas se atreve a decir con certeza cuándo se materializará la tan anhelada vuelta. Sea como fuere, el pasado viernes Manuel Pellegrini arrojó algo más de luz. Y, si todo va según lo previsto, su regreso podría consumarse después de Semana Santa.

"También ha ido evolucionando bastante bien en su recuperación. No estará antes (del parón). Después del parón veremos si se logra integrar a los trabajos grupales. Una vez se integra al grupo siempre son una o dos semanas para recuperarse. Tanto él como Gio ninguno de los dos está para antes del parón", explicaba Manuel Pellegrini, quien señaló que a principios de abril el malagueño podría estar de vuelta al grupo.