El club ingresaría 2.5 millones si alcanza los cuartos de final

Los resultados que interesan esta semana al Betis para poder jugar la Champions 26/27

Ahora sí. Llega la hora de la verdad para el Real Betis. El sorteo de la Europa League trazó un camino cuando menos ilusionante para los de Manuel Pellegrini, cuyo camino hacia una presumible final podría ser Panathinaikos, Braga y Lyon o Celta de Vigo. Una oportunidad de oro para romper su techo histórico en una competición donde nunca superó los cuartos de final. A pesar de la euforia desmedida, el club apuesta por el 'partido a partido' para emular como mínimo lo que hizo hace justo un año en la Conference. Más allá de esos logros deportivos, también hay mucho dinero en juego, a pesar de que los grandes resultados logrados en la liguilla hayan permitido al club cumplir con lo presupuestado antes incluso de llegar a las rondas eliminatorias.

El sistema de reparto de la Europa League contempla ingresos por participación, resultados obtenidos, clasificación para rondas posteriores y otros conceptos vinculados al desempeño deportivo. Entre todos esos conceptos el Real Betis supera la barrera de los 20 millones y cumple con lo presupuestado a principios de curso, superado en beneficios únicamente por Roma, Lyon y Aston Villa.

Solo por disputar la fase de grupos cada equipo debía percibir unos 4.31 millones, por lo que en ese sentido el club ya aumentó notablemente sus ingresos respecto a la Conference League. En lo que se refiere a los resultados de la liguilla, cada victoria se pagó a 450.000 euros y 150.000 por empate. Es decir, las cinco victorias y los dos empates hacen que se haya podido ingresar un total de 2.100.000 euros solo por los resultados de estos seis encuentros.

Ahora cobra suma importancia la posibilidad de pasar directamente a los octavos de final. El primer clasificado de la liguilla podría alcanzar los 2.7 millones y el peor ingresará 75.000 euros, por lo que por ser cuarto el Real Betis ha debido ingresar unos 2.4 millones. Hacerlo entre los ocho mejores tiene premio doble, pues cada uno de ellos recibió 600.000 euros adicionales.

Alcanzar los octavos de final ha generado 1.75 millones de euros y a partir de ahora los ingresos se irán incrementando. Si el Real Betis elimina al Panathinaikos y se cuela en los cuartos de final percibiría 2.5 millones de euros. 4.2 ingresaría por llegar a unas presumibles semifinales y nada menos que 7 kilos por disputar la gran final de Estambul.

Finalmente, el vencedor de la gran final y por tanto campeón de la Europa League percibirá otros 6 millones de euros además de disputar la siguiente edición de la Champions League. Por último, el 35% del presupuesto total serán otros 198 millones de euros a repartir y que estarán determinados por la venta de los derechos audiovisuales.