Ángel Torres confirma la renovación de Soria y mantiene la incógnita con Bordalás: "Va a depender de él"
El presidente analiza la situación de la plantilla azulona
Ángel Torres ha sido este lunes muy claro sobre las medidas que quiere tomar tras los incidentes del Getafe-Betis, pero además el presidente azulón tampoco se ha mostrado con tapujos a la hora de desvelar cómo están las renovaciones en el equipo, asegurando que la de David Soria está ya más que cerrada y que la de José Bordalás aún es una incógnita.
Durante la presentación de la exposición dedicada a la historia de su club en el centro comercial 'Getafe The Styles Outlets', el máximo mandatario azulón analizó el futuro de algunos de sus jugadores y de su técnico.
"Todos terminan contrato", bromeó Torres, que después explicó cuáles son los pasos que tiene que dar el Getafe para abordar las renovaciones: "Hay un principio de acuerdo para esperar a que estemos salvados matemáticamente. Salvo Soria, que hace tiempo que lo renovamos y que quiere jubilarse en el Getafe, el resto tiene que esperar a que pasemos de los 40-42 puntos que se van a necesitar este año", dijo.
En concreto, sobre el futuro de Bordalás, no pudo confirmar que seguirá al frente del Getafe, pero sí reconoció que desea su continuidad: "Vamos a ver si Pepe es el entrenador con el que cuente. Y si no es el entrenador, pues desearle la mejor de la suerte. Hablamos hace tiempo y acordamos esperar, que era lo lógico".
"Como todos los años con él... Si tiene una buena oferta, se va. Y si no, pues a sentarnos y hablar. A mí me gustarían muchas cosas, pero tengo que apostar por el club y defender el club. Yo lo traje y lleva con nosotros unos cuantos años. El que siga va a depender de él. Yo encantado, así no tengo que ir a buscar otro", apuntó respecto al futuro del banquillo azulón.