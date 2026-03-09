Celia Pérez 09 MAR 2026 - 20:23h.

El presidente analiza la situación de la plantilla azulona

José Bordalás se rinde a Satriano y no quiere hablar del Getafe en Europa: "Si nos hubieran dicho esto en diciembre..."

Ángel Torres ha sido este lunes muy claro sobre las medidas que quiere tomar tras los incidentes del Getafe-Betis, pero además el presidente azulón tampoco se ha mostrado con tapujos a la hora de desvelar cómo están las renovaciones en el equipo, asegurando que la de David Soria está ya más que cerrada y que la de José Bordalás aún es una incógnita.

Durante la presentación de la exposición dedicada a la historia de su club en el centro comercial 'Getafe The Styles Outlets', el máximo mandatario azulón analizó el futuro de algunos de sus jugadores y de su técnico.

"Todos terminan contrato", bromeó Torres, que después explicó cuáles son los pasos que tiene que dar el Getafe para abordar las renovaciones: "Hay un principio de acuerdo para esperar a que estemos salvados matemáticamente. Salvo Soria, que hace tiempo que lo renovamos y que quiere jubilarse en el Getafe, el resto tiene que esperar a que pasemos de los 40-42 puntos que se van a necesitar este año", dijo.

En concreto, sobre el futuro de Bordalás, no pudo confirmar que seguirá al frente del Getafe, pero sí reconoció que desea su continuidad: "Vamos a ver si Pepe es el entrenador con el que cuente. Y si no es el entrenador, pues desearle la mejor de la suerte. Hablamos hace tiempo y acordamos esperar, que era lo lógico".

"Como todos los años con él... Si tiene una buena oferta, se va. Y si no, pues a sentarnos y hablar. A mí me gustarían muchas cosas, pero tengo que apostar por el club y defender el club. Yo lo traje y lleva con nosotros unos cuantos años. El que siga va a depender de él. Yo encantado, así no tengo que ir a buscar otro", apuntó respecto al futuro del banquillo azulón.