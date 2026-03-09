Pablo Sánchez 09 MAR 2026 - 12:58h.

LaLiga condena los incidentes del Getafe-Betis y anuncia “tolerancia cero” ante el odio

El partido tuvo que estar detenido varios minutos

Compartir







Los incidentes en las gradas del Coliseum Alfonso Pérez mancharon el encuentro que disputaron el pasado domingo el Getafe y el Betis y que terminó en victoria local por 2-0. Aficionados béticos presentes en una zona del estadio fueron increpados por hinchas locales y hasta la Policía Nacional tuvo que intervenir, lo que provocó que hasta el partido tuviese que estar detenido durante unos minutos.

LaLiga, horas después, condenó lo sucedido en un estadio que se encuentra en obras y el presidente del Getafe tampoco se quedó atrás. Ángel Torres, durante un acto del equipo madrileño, condenó lo sucedido en la grada y amenazó con tomar medidas contundentes en el estadio.

PUEDE INTERESARTE La razón por la que Antony fue suplente en el Getafe - Betis

"Me voy a plantear el tema de quitar la grada de animación. Un espacio que se dedica a insultar a los rivales, insultar a la gente, yo creo que no merece la pena. El objetivo es erradicar todo eso en el fútbol", sentenció al respecto.

También deslizó que apoyaría cualquier medida que tomara LaLiga sobre un posible cierre parcial del Coliseum y anunció que aquellos individuos que tomaron parte en los incidentes serán expulsados del estadio. "Vamos a expulsar a todo el que la Policía haya identificado, se llame como se llame, sea quien sea, y a todos los que se hayan cogido vendiendo el carnet. Si a mí me cierran, que cierren, que yo les apoyaré. No voy a permitir que estas cosas ocurran en mi campo ni en ninguno", sentenció.

El mensaje de LaLiga

Este fue el comunicado emitido por LaLiga para condenar los hechos que tuvieron lugar en el Coliseum: Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios. "Condenamos firmemente los hechos sucedidos en el Getafe-Betis. Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables. Seguiremos trabajando junto a clubes, autoridades y agentes sociales para combatir la violencia y el odio en la sociedad".