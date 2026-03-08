La razón por la que Antony fue suplente en el Getafe - Betis

Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 17:02h.

El técnico le dio descanso dado que "de jueves a domingo" es más difícil recuperarse de esos problemas de pubis

Los ultras del Getafe amenazan a los béticos y acaban a golpes con la Policía Nacional parando el partido

Compartir







Manuel Pellegrini planteó toda una revolución de cambios contra el Getafe. El entrenador realizó hasta siete sustituciones respecto al derbi contra el Sevilla FC, manteniendo sobre el campo únicamente a Álvaro Valles, Fidalgo, Ez Abde y el Cucho Hernández. La suplencia de Antony Matheus dos Santos fue una de las noticias más llamativas, sobre todo teniendo en cuenta que el brasileño lo había jugado prácticamente todo esta temporada. Sin embargo, el extremo sigue arrastrando problemas en el pubis y, con el duelo frente al Panathinaikos a la vuelta de la esquina, el técnico chileno decidió dosificar esfuerzos y darle descanso para evitar males mayores.

Antony lleva casi tres meses -desde el Betis-Getafe de la primera vuelta- con una pubalgia que le impide jugar en plenitud de condiciones. Desde entonces el extremo lleva un plan individualizado de trabajo, dadas las dificultades de recuperar entre un partido y otro. Un escenario que se vuelve todavía más complejo cuando al equipo le toca jugar jueves y domingo, siendo ese el argumento que utilizó Manuel Pellegrini para darle descanso, dando a entender, eso sí, que saldrá de inicio en esos octavos de la Europa League.

"Tiene los mismos problemas de siempre con la pubalgia. Hay ahora menos tiempo ahora para recuperar de domingo a jueves y por eso Antony empieza desde el banquillo", argumentaba el ingeniero ante los micrófonos de Movistar +.

Una situación un tanto 'similar' a la de Ricardo Rodríguez, quien aunque no tenga molestias le sigue costando recuperar de jueves a domingo. Por eso Manuel Pellegrini le devolvió la oportunidad a Junior Firpo, con Valentín como central. "A Ricardo le cuesta jugar jueves y domingo, pero Valentín Gómez es central. Cada uno tiene sus motivos y razones por las que juegan", señaló el técnico verdiblanco, quien reiteró su confianza en todos los jugadores que tiene a su disposición.

"Sacamos las competiciones adelante con todo un plantel. Eliminados de la Copa del Rey quedó un mes más tranquilo y repetimos el once inicial, pero todos tienen la misma responsabilidad", añadía Manuel Pellegrini.