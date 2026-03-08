Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 16:31h.

Los radicales del Getafe amenazaron a los béticos y la Policía tuvo que cargar en su sector

Momentos de alta tensión los que se vivieron en el Coliseum este domingo. Las obras del estadio han provocado que el Getafe no saque a la venta entradas para los clubes visitantes, motivo que obliga a los aficionados a reinventarse en busca de pases para ver a sus respectivos equipos. Es lo que hicieron los casi 300 béticos presentes en la capital de España para ver a su Real Betis. Un escenario que prometía ser una jornada perfecta para disfrutar del fútbol, pero los de siempre intentaron manchar la cordialidad entre aficiones. Los ultras locales provocaron altercados y calentaron el inicio del partido con reiterados insultos hacia el sector verdiblanco. Incluso se acercaron a amedrentar y amenazar a la zona donde se ubicaban los béticos. Fue eso el gran de tonante. Ahí entró la Policía Nacional para cargar contra los azulones. Tumultos en una pelea que obligó incluso a parar el partido.

Los ultras del Getafe amedrentaron a los béticos

En un principio la separación estaba únicamente fijada por varios trabajadores de la seguridad privada. Estos se vieron en inferioridad cuando los ultras del Getafe rondaron la zona, de ahí que tuviesen que ser apoyados por la Policía Nacional, quien reforzó la seguridad e impuso un fortísimo cordón en el sector que separaba el gol norte con el fondo.

Hernández Maeso, juez principal del encuentro, se vio obligado a parar el partido durante casi diez minutos. Incluso los jugadores del Getafe se acercaron al sector donde se encuentran sus ultras para solicitar calma y sobre todo que se mantuvieran tranquilos para evitar males mayores. Unos hechos repugnantes, sobre todo porque en la zona visitante únicamente se encontraban béticos de a pie, sin presencia de ninguno de los dos equipos ultras que suelen defender al Real Betis. En cualquier caso, no es la primera vez que se producen altercados entre ambas hinchadas.

Sea como fuere, la realidad es que los aficionados locales venían advirtiendo de esto durante toda la semana. Muchos abonados del Getafe han revendido sus entradas, según han denunciado algunos hinchas a través de sus redes sociales. Es precisamente ese uno de los motivos que permita ver a visitantes en las gradas del Coliseum. Ese contexto, sumada a la dudosa decisión del club de situar a los visitantes en la zona más cercana a la de los ultras, lo convirtió en una coctelera por momentos imposible de contener.