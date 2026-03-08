Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 18:14h.

El plan del técnico azulón superó al verdiblanco

El uno por uno del Betis contra el Getafe en la jornada 27 de LALIGA

El Getafe superó por 2-0 al Real Betis en el partido de la jornada 27 de LALIGA EA Sports completando una semana mágica tras ganar el lunes en el Santiago Bernabéu y aumentando las dudas verdiblancas antes de volver a la Europa League que arrancaron con el empate en el derbi. José Bordalás tejió de nuevo una tela de araña empezando con seis defensas naturales y variando sus esquemas con la que anuló a los de Manuel Pellegrini.

Un encuentro que se inició con un lío tremendo detrás de una de las porterías en la que suelen colocarse los ultras del equipo local. Estos se acercaron a amenazar a los numerosos béticos desplazados en la zona en la que están recolocados los visitantes durante las obras en el Coliseum y la Policía Nacional tuvo que intervenir con una batalla que obligó a parar durante cinco minutos el envite.

De la pelea en la grada a un Getafe-Betis que también tuvo sus guerras particulares sobre el terreno de juego con la agresividad habitual de los madrileños que desquició a los andaluces. Fueron estos últimos los que llevaron la iniciativa y dispusieron de más ocasiones en la primera hora pero todo cambió en el minuto 28.

Kiko Femenía abrió la lata al fusilar a Álvaro Valles después de un paradón del meta sevillano y, a partir de ahí, los getafenses se encargaron de matar el partido. Por si acaso, cuando el Betis conseguía llegar a la portería rival, aparecía David Soria para responder con paradones como la palomita que firmó ante un tiro de falta del Cucho Hernández cerca de la escuadra.

El Getafe seguía cerrando bien atrás sin descuidar mirar a la portería rival cuando podía y así llegó el 2-0 en el tiempo de descuento. Abdel Abqar despejó un balón que se coló a la espalda de la defensa heliopolitana y allí apareció Martín Satriano para colarse entre Bartra y Álvaro Valles con una vaselina con la que firmó su tercer gol desde su llegada en el mercado de invierno, igualando los mismos que había conseguido con el Lyon en la primera vuelta.

El Betis, sin reacción en la segunda parte

La segunda mitad tuvo un desarrollo similar con los jugadores del Betis desesperados sin ser capaces de quitarse encima a los del Getafe. Los cambios y la entrada de futbolistas como Antony o Fornals le dieron más fluidez al juego pero los de Pellegrini seguían sin ser capaces de disponer de ocasiones claras a pesar de pisar área con más asiduidad.

Siguieron intentándolo los visitantes mientras David Soria lo sacaba todo, incluyendo un remate a bocajarro de Bakambu tras un envío de Antony que fue la más clara en el tramo final. Mientras, la afición del Coliseum disfrutaba con cánticos y coreando los pases de los suyos hasta el pitido final.

Con la victoria, el Getafe suma ya 35 puntos y una diferencia de 10 con respecto al descenso que marca el Mallorca, pegando un portazo que puede ser definitivo y, además, colocándose a uno solo del séptimo puesto. Por su parte, el Betis no aprovechó el pinchazo del Celta para abrir brecha asegurando la quinta plaza y ve cómo el Villarreal se aleja a una distancia de 11 puntos casi insalvable.