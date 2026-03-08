Espían a Álvaro Fidalgo en el Getafe - Betis

Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 17:44h.

Javier Aguirre acudió al Coliseum y tiene al del Betis entre sus candidatos para jugar el Mundial

Javier Aguirre estuvo este domingo en el Coliseum. El seleccionador mexicano vio in situ el Getafe - Betis para explorar las condiciones de Álvaro Fidalgo, quien oposita a ser uno de los seleccionados para el próximo Mundial de Fútbol. El exjugador de Rayados de Monterrey cumplió los requisitos para obtener la doble nacionalidad y podría ser una de las grandes sorpresas de la próxima convocatoria de México.

Nacido en la localidad asturiana de Hevia, tiene la nacionalidad mexicana y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para Aguirre, que desde el palco del estadio del Getafe presencia en directo las evoluciones del ex jugador del América y canterano del Real Madrid. Fidalgo, fichado por el Real Betis en el mercado de invierno, se ha destacado como una buena adquisición para el equipo de Manuel Pellegrini. La pasada jornada, frente al Sevilla, marcó su primer tanto con la camiseta verdiblanca después de cuatro partidos consecutivos en el once de su entrenador.

Es una de las grandes aspiraciones de Álvaro Fidalgo, que nunca ha escondido su deseo de jugar el Mundial: "Opté por representar a México, me parece que así lo sentía también, sé la responsabilidad que hay con esta decisión. Sé que a muchos les puede o no gustar, pero está claro que si en algún momento me toca representar, que no queda la duda que voy a dejar la vida", argumentaba hace unas semanas.

Duilio Davino, director deportivo de la Tri, e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reconocieron hace unas semanas que han mantenido contactos con el ahora jugador del Real Betis y que incluso está entre los 55 candidatos para acudir al Mundial de este verano, aunque todo, en cualquier caso, dependerá de la decisión definitiva del seleccionador Javier Aguirre.

"Hemos estado en contacto con él. Primero porque es un jugador que ha tenido un gran rendimiento en el tiempo que estuvo en América, segundo porque es mexicano y tercero porque FIFA autoriza, después de cumplir el plazo de jugar en México", reconocía Duilio Davino en una conferencia ofrecida este martes, además de reconocer el deseo del propio futbolista de estrenarse en una lista con la selección mexicana.

"Lo que te puedo decir es que Álvaro quiere jugar en la Selección. Está dentro de los 55 jugadores que le estamos dando seguimiento y dependerá después de Javier Aguirre si decide o no traerlo", espetaba. Este domingo, contra el Getafe, quizás no fue el mejor escenario posible para disfrutar de las cualidades de Fidalgo, aunque sus partidos precedentes brindan méritos más que suficientes como para ser considerado entre los posibles candidatos a jugar con México.

Durante el parón de Semana Santa la selección mexicana disputará dos amistosos, frente a Portugal y Bélgica, siendo esa la última convocatoria de Javier Aguirre antes de ofrecer la lista oficial para el Mundial. ¿Será Álvaro Fidalgo una de las novedades?