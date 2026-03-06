Celia Pérez 06 MAR 2026 - 13:36h.

El técnico azulón ha comparecido ante los medios para analizar la actualidad del equipo

Juanmi Jiménez vive un extraño caso en el Getafe antes de volver a cruzarse con el Betis

José Bordalás, entrenador del Getafe, ha pasado por rueda de prensa este viernes para analizar la previa del duelo frente al Real Betis. El cuadro azulón llega con las buenas sensaciones que supone haber ganado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y tendrá que hacerlo pendiente del estado de algunos de sus hombres, aunque el técnico azulón no ha querido dar pistas en rueda de prensa.

"Todavía no sabemos de los jugadores que vamos a poder disponer, de los que han estado lesionados. Todavía queda la sesión de mañana y veremos finalmente con los que podemos contar. No me gusta dar pistas y todavía tenemos confianza de que podemos recuperar a alguno de los lesionados", apuntó ante los medios de comunicación.

Sin desvelar tampoco mucha más, el técnico azulón analizó que habrá aspectos del partido del Bernabéu volverá a rescatar este fin de semana, aunque habrá detalles que cambiar. "Algunos conceptos sí, pero es un equipo totalmente distinto, con aspectos y jugadores diferentes y, obviamente, tenemos que cambiar cosas. Jugamos en casa y es un partido totalmente distinto; lo que te ha servido para un partido posiblemente para el otro no te sirva. Algunos aspectos sí, está claro, sobre todo el equipo en cuanto al comportamiento: el equipo estuvo muy junto. Podemos decir que hay muchos aspectos del juego que sí te pueden servir para el siguiente partido, pero no todos porque es un equipo y un rival totalmente distinto", apuntó.

Bordalás responde Arbeloa

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Arbeloa tras caer en el Bernabéu sobre que los árbitros tienen que frenar el juego del Getafe, Bordalás no quiso entrar en demasiada polémica. "No voy a volver a hablar de un partido que forma parte de la historia. Todo el mundo lo pudo ver. Está claro que al final ese partido lo vieron muchos aficionados en muchos países y se vio claramente el equipo que salió perjudicado", apuntó en referencia al rodillazo sin sanción de Antonio Rüdiger a Diego Rico.