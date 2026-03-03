Celia Pérez 03 MAR 2026 - 15:25h.

El lateral se pronuncia después de la jugada de anoche del alemán

Luis Milla alucina con el rodillazo de Rüdiger y la decisión de Alejandro Muñiz: "No tiene sentido"

El Getafe se impuso este lunes por la noche al Real Madrid en el Santiago Bernabéu gracias al tanto de Martin Satriano en el primer tiempo. Los de Bordalás hicieron valer un gol vital para llevarse los tres puntos en un partido en el que además estuvo marcado por el rodillazo de Antonio Rüdiger a Diego Rico y que provocó un tremando enfado por parte del conjunto azulón.

En una jugada, en la que Diego Rico peleaba un balón, el lateral terminó cayendo al suelo ante dos jugadores del Real Madrid y llevándose un rodillazo sobre su rostro que lo dejó KO. Ni el colegiado señaló nada ni desde el VAR le indicaron que fuese a comprobar una acción que dejó muchas dudas. En el Getafe lo consideraron una agresión en toda regla y tanto Luis Milla como José Bordalás se encargaron de alzar la voz para dejarlo claro. Un día después es el propio Diego Rico, en los micrófonos de COPE, el que ha señalado duramente al alemán.

Diego Rico apuna sin tapujos a Rüdiger tras su rodillazo

"Si fuera al revés, me hubieran caído igual diez partidos. No habría jugado en toda la temporada. Entonces no sé para qué está el VAR. Está para estas situaciones: una agresión", empezó exponiendo el futbolista azulón.

"Se sabe de sobra que va a darme a posta porque en la jugada anterior tenemos un rifirrafe que pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas. En la jugada siguiente me llega el balón y veis que casi aparta a su compañero para reventarme la cara. Si me pilla, me podría haber dejado ahí en el césped", terminó exponiendo.

De esta forma, el futbolista azulón muestra su malestar ante una acción temerosa que no tuvo ningún tipo de sanción para el alemán y que muchos consideraban que debería haber acabado con su expulsión.