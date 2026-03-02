Ángel Cotán 02 MAR 2026 - 23:44h.

El técnico, muy feliz ante los medios

Voleón del Getafe de Bordalás al Madrid de Arbeloa... y a LALIGA

Compartir







MadridJosé Bordalás consiguió conquistar el Santiago Bernabéu gracias a un golazo de Martín Satriano. El técnico del Getafe fue valiente desde el principio y acabó tumbando al Real Madrid en un encomiable esfuerzo colectivo. Al término del choque, el entrenador del cuadro madrileño compareció en sala de prensa y respondió al rodillazo de Rüdiger.

El preparador del Getafe no ocultó su felicidad desde el primer análisis: "Muy importante. Estoy orgullosísimo de todos, han hecho un partido excelente y hay que poner en valor esta victoria tan importante ante un Real Madrid que se está jugando el liderato. Esto es lo que quiero: un equipo con mentalidad ganadora sea quien sea el rival".

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid esclarece la incógnita de la lesión de Kylian Mbappé: parte médico y tiempo de baja

Las declaraciones de José Bordalás en sala de prensa

Su primer triunfo en el Bernabéu. "Todos sabemos que ganar aquí no está al alcance de cualquiera, estamos hablando de uno de los mejores equipos de la historia sino el mejor. Quizás en las contras podríamos haber creado más problemas al Madrid, pero estoy orgullosísimo. El plan de partido ha salido perfecto. Por las dificultades que todo el mundo sabe, jugando con cuatro futbolistas que han llegado en invierno y venían de jugar poco... era la que quizás, no que no pensara en ganar, pero sí que es verdad que por todo lo que ha ocurrido ha sido la más difícil sin duda. Estoy muy feliz".

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Real Madrid ante el Getafe: una única excepción en una lluvia de suspensos

El rodillazo de Rüdiger. "Creo que ustedes la han visto. Ahora no voy a entrar a valorarla, pero creo que se ha visto clara y todo el mundo lo ha visto".

La permanencia no permite relajaciones. "Sí, no puedes creerte absolutamente nada. Los elogios debilitan, veníamos de hacer dos grandes partidos en Vitoria y en casa ante el Villarreal y nos ganó el Sevilla. Es una liga muy igualada. No podemos relajarnos, a partir de mañana ya pensar en el siguiente compromiso".