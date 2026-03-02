Uno por uno y puntuaciones del Getafe: David Soria y Satriano, héroes en el Bernabéu

Fran Fuentes 02 MAR 2026 - 23:04h.

Así jugaron los futbolistas de José Bordalás frente al Real Madrid

Críticas a Rüdiger tras el rodillazo en la cara a Diego Rico: "Roja clarísima"

Compartir







El Getafe CF ganó por la mínima en su partido frente al Real Madrid. Ponemos notas individuales a los jugadores de José Bordalás en su partido disputado en el Santiago Bernabéu, uno por uno.

David Soria (9): Sacó un pie impresionante en un mano a mano con Vinicius a los 10 minutos. Atento en centros laterales y a balón parado, controlando el área por alto. Sacó otra mano impresionante a Arda Güler tras una ruleta del turco.

Juan Iglesias (7): Gran partido defendiendo a Vinicius. Se le fue en varias ocasiones, pero siempre se repuso bien. En ataque colgó el balón al área que acabó, tras un par de rebotes, en el golazo de Satriano.

Sebastián Boselli (7): Tuvo una pérdida peligrosísima en campo propio que casi acaba en gol de Vini, pero se repuso bien. Ayudando constantemente a Iglesias en la defensa a Vini.

Domingos Duarte (6): Defensa muy sólida del área, despejando todo lo que caía por sus inmediaciones.

Zaid Romero (6): Llegó muy entero al tramo final del partido, donde se midió constantemente a Mastantuono, abortando sus intentos de conducción por fuera y sus internadas hacia dentro.

Diego Rico (7): Literalmente se partió la cara por el equipo. Muy generoso defensivamente, siempre atento a las vigilancias con Trent, y en ataque eligiendo las subidas. Llegó varias veces

PUEDE INTERESARTE LALIGA cambia los horarios de cuatro partidos de la jornada 27

Kiko Femenía (3): Un poco perdido en esa posición de doble lateral. En defensa estaba llamado a hacer el dos para uno con Vini, que no siempre lo hizo, y en ataque poquito. Sustituido en la segunda mitad.

Luis Milla (6): Tuvo poquito el balón, pero le dio criterio y dirección cada vez que pasó por sus botas. Lanzó al Getafe un par de veces, pero no acabaron en ocasión de peligro.

Mauro Arambarri (78): Llegó a todos lados en defensa, siempre atento a las ayudas y las coberturas, e incluso asomándose al área rival, dejando incluso algún tiro a portería.

Martín Satriano (8): Se sacó un auténtico golazo con una volea impresionante en la frontal del área que se coló por toda la escuadra. Más allá de eso, hizo un trabajazo tirado a la banda izquierda. Aguantó el balón, fue al espacio... top.

Luis Vázquez (4): Trabajó y apareció por todas las zonas del campo, pero estuvo muy solo durante todo el partido. Fue una isla. Se peleó con Rüdiger y Alaba constantemente, pero no rascó bola. No le llegó un solo balón en posiciones de remate.

Adrián Liso (0): Prácticamente ni la tocó. Para una situación clara que tuvo de dos para uno que era un gol clarísimo, decidió mal y acabó expulsado.

Mario Martín (5): Presionó mucho en salida de balón y metió en problemas a Carreras en una acción al final del partido, sacándole una tarjeta muy evidente.

Abdel Aqbar (-): Sin calificar.