Ángel Cotán 04 MAR 2026 - 18:34h.

MadridTras el sinsabor que ha dejado el último derbi en la disciplina verdiblanca, Manuel Pellegrini ya mira al Coliseum. El próximo domingo, el técnico chileno se verá las caras con José Bordalás, con quien ha protagonizado algún que otro roce. La visita del Real Betis también se antojaba una cita especial para Juanmi Jiménez, pero lo cierto es que el delantero centro está inmerso en un extraño caso.

El club azulón cosechó un triunfo histórico el pasado lunes gracias a un golazo de Martín Satriano, atacante recién llegado al equipo de Bordalás. En el encuentro no participó Juanmi, futbolista por el que el Getafe abonó más de 'un kilo' por su fichaje, y no solo eso, pues ni siquiera se subió al autobús.

El extraño caso de Juanmi Jiménez en el Getafe

Juanmi ha desaparecido del terreno de juego, pues no disfruta de minutos desde el pasado 18 de enero ante el Valencia CF. Desde entonces, tres suplencias en LALIGA EA Sports... y tres encuentros en los que no consigue entrar ni en las convocatorias de José Bordalás. En las comparecencias públicas del técnico, el nombre del delantero no sale a la palestra.

Además, no existen informaciones oficiales sobre alguna posible lesión o dolencia que le impida formar parte del equipo. Fichado desde el Betis tras certificar la última permanencia azulona en Primera División, Juanmi mantiene un vinculo contractual con el Getafe que se extiende a junio de 2027.

Las lesiones de Borja Mayoral y Abu Kamara tampoco terminan de abrirle un hueco en el equipo y su situación no parece que vaya a cambiar. Con el encuentro del próximo domingo ante el Real Betis a la vuelta de la esquina, se confía en que Juanmi reaparezca públicamente y acabe con un caso cuanto menos extraño en el Getafe CF.