Pepe Jiménez Sevilla, 04 MAR 2026 - 16:21h.

LALIGA recoge seis insultos en el Betis - Sevilla y el lanzamiento de botellas

El Comité estima las alegaciones presentadas por el Betis

Compartir







El Comité de Disciplina ha anunciado este miércoles, tras la revisión de la jornada completa, una multa de 300 euros al Betis -tras las alegaciones presentadas por la entidad verdiblanca- después del lanzamiento de botellas durante el derbi ante el Sevilla.

Tal y como se puede leer en el comunicado emitido por el Comité de Disciplina, "el Real Betis Balompié, S.A.D presenta alegaciones respecto a lo recogido en el acta arbitral, señalando que tras la activación del protocolo por lanzamiento de objetos el comportamiento de la afición fue ejemplar, que no se produjo daño físico ni material alguno y que la acción no alteró el desarrollo normal del partido".

En estas, el Comité admite que "teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que aparecen reflejados en el acta arbitral y partiendo del reproche que merecen este tipo de conductas, procede analizar las circunstancias que concurren en este supuesto, en orden a determinar la tipificación y, en su caso, la correspondiente sanción que procede imponer al Real Betis Balompié, S.A.D. con motivo del lanzamiento de objetos descrito en el acta. Nos encontramos ante un incidente, el lanzamiento de dos botellas de plástico que caen en el terreno de juego sin impactar a nadie, provocando la activación del protocolo de lanzamiento de objetos, motivo por el cual el juego estuvo detenido un minuto, tal y como se recoge en el acta y se reconoce por el propio club en su escrito de alegaciones".

PUEDE INTERESARTE Pablo García baja al filial para jugar el derbi chico

"En este orden de cosas, se habría producido una infracción tipificada en el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF y, por ende, procede imponer la oportuna sanción económica dentro del margen previsto en el citado precepto. En virtud de cuanto antecede, este Comité de Disciplina, acuerda, Sancionar al Real Betis Balompié con una sanción de multa de 300 euros por la comisión de una infracción del artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF".