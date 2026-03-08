Álvaro Borrego Sevilla, 08 MAR 2026 - 18:13h.

Bordalás deshace las costuras de un Betis de nuevo al borde del ridículo

Los ultras del Getafe amenazan a los béticos y acaban a golpes con la Policía Nacional parando el partido

Compartir







El Real Betis tiró a la basura -otra vez- la oportunidad de amarrar la quinta plaza y agrandar su distancia con el Celta de Vigo, que en siete días visita La Cartuja. Pellegrini dilapidó las opciones de su equipo con hasta siete cambios, todos ellos sin regularidad desde hace meses. Los verdiblancos se vieron superados por los de Bordalás, quien detectó a las mil maravillas las virtudes del rival y le dio un repaso táctico a su homólogo en el banquillo.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Getafe.

Álvaro Valles (2): Falla en los dos goles. En el primero deja muerto el balón y en el segundo mide absolutamente mal.

Ángel Ortiz (4): Le honra el sacrificio. No se cansó de intentarlo, ni de ofrecer siempre una línea de pase en campo contrario, intentando generar superioridades por su banda... pero con el Chimy Ávila de compañero de batalla es difícil entenderse. Atrás, sufridor, pero mejor que sus compañeros.

Bartra (4): No estuvo especialmente mal, más allá de esa mácula del segundo gol. Ganó el 70% de los duelos, realizó 13 despejes y tres recuperaciones, pero esta vez no fue suficiente. El haber salido de las alineaciones le ha restado confianza y, por tanto, celeridad en los movimientos. Reaccionó tarde en la jugada del 2-0.

Valentín Gómez (4): Blandito. Está a años luz de aquel futbolista que maravilló a principios de curso.

Junior Firpo (1): Es seguramente el fichaje más decepcionante de la temporada. Los números son terribles. Solo dos duelos ganados en todo el partido. Perdió el 100% de los lances aéreos. Ni tiene la fuerza, ni la chispa ni el criterio que se le presuponía a su llegada. Resta más que suma.

Altimira (3): Invisible. Transparente. Que el entrenador lo coloque de último hombre (a un 8 jugando de 6) también es un tiro en el pie. Los experimentos del entrenador...

Nelson Deossa (4): Sí que estuvo certero en los duelos, valiéndose de su corpulencia para salir victorioso, pero apenas sumó nada potable en fase ofensiva. Perdió el 25% de los pases. Algún pase filtrado, un par de conducciones... y poco más. Extremadamente espeso con balón en los pies. Más condiciones que realidad. Ni sin querer dispara entre los tres palos.

Fidalgo (4): Tan comprometido como poco certero con el balón en los pies. Fue de los pocos en intentar arrojar algo de luz al juego del equipo, pero no es su mayor virtud. Poca trascendencia.

Ez Abde (3): Impreciso, intrascendente. Cuatro carreras, solo un regate y cero disparos. Su incomparecencia resume el poco peligro que tuvo su equipo.

Chimy Ávila (4): Que el argentino, descarte en verano y descarte en invierno, siga siendo titular en un Betis de 2026 lo resume todo. La culpa no la tiene él, por supuesto. Con todo eso no fue de los peores. Al menos lo intentó, sobre todo desde el balón parado y a través de varios centros al área.

Cucho Hernández (4): De lo poco potable. Le da igual con quien se mida, va a todo. Intentó a los centrales, darle salida al equipo y se generó los espacios él solito para ponerse tener ocasiones. Dentro del poco volumen ofensivo del Betis, el colombiano fue de los únicos con algo de raza... pero para un delantero marcharse de vacío nunca debe ser suficiente.

Suplentes

Antony (4): ¿Quién lo podía creer? Con Antony el Betis tuvo más presencia en campo contrario, más espacios y más disparos a portería. Como de costumbre, al borde de los límites. Otra vez pasado de revoluciones. Por eso se le suspende.

Riquelme (4): No está para esto. Intentó abrir el campo y ofrecer soluciones a las espaldas de la defensa del Getafe, pero ninguna de sus acciones fue resuelta.

Fornals (5): Su entrada permitió crecer al Betis, que a partir de ahí tuvo más balón y más presencia en campo rival.

Diego Llorente (): S.C

Bakambu (3): Falló una bajo la línea de gol. Difícil de creer.