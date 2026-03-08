Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 19:04h.

Pellegrini reconoce que el Betis no hizo méritos para ganar

El Real Betis cayó derrotado por 2-0 ante el Getafe en un partido que arrancó con incidentes en la grada y en el que los verdiblancos, con muchos cambios en el equipo titular, no pudieron meterle mano a un equipo azulón que mantuvo su plan a la perfección. Manuel Pellegrini reconoció tras el encuentro en Movistar+ que no hicieron méritos para ganar a pesar de haber tenido el control en la primera y señaló los dos fallos en los dos goles azulones.

Manuel Pellegrini, en el Getafe-Betis

Ocasión perdida tras la derrota del Celta: "No, ocasión perdida no porque hay un rival enfrente y hay que saber dónde estás. Creo que hoy el Getafe fue más que nosotros. En un primer tiempo donde tuvimos más el control del partido y ellos en dos fallos importantes se pusieron 2-0 en el marcador. En el segundo no tuvimos la creatividad para, contra un equipo que defiende muy bien, poder hacerle daño a excepción de los últimos minutos. No era fácil venir a sacar los puntos acá. Hubiera sido bueno haberlos sumados porque venían los equipos de atrás perdiendo pero hay que ganar el partido nuestro ante un rival que está pasando un buen momento".

Incomodidad del Betis: "Creo que el primer tiempo sí estuvimos cómodos. Sí es cierto que no generamos mucho pero tuvimos el control del balón intentando llegar al área. El Getafe es un equipo que defiende muy bien, los dos goles son un en un saque lateral y otro en un balón largo sin ningún peligro que marcaron la tendencia del segundo tiempo porque ya el Getafe de por sí es un rival complicado en la parte defensiva porque defiende muy bien y, ganando 2-0, más todavía".

Enfado por el segundo gol: "Creo que los dos goles son evitables. Uno en un saque lateral y otro en un balón largo sin peligro para nadie pero los hechos se producen y ellos los aprovecharon. Se ponen 2-0 arriba y no tenemos más que cuestionar porque en el segundo tiempo no tuvimos creatividad para haber tratado de descontar más temprano y tratar de dar vuelta al partido. Al final mejoramos un poco, tuvimos un par de oportunidades, pero no lo suficiente como para sumar puntos".

Objetivo del triple cambio: "Sí, lo hicimos pensamos justamente para tratar de tener una variante ofensiva para hacer más daño porque no lo estábamos haciendo. Desgraciadamente no se produjo pero hay que seguir luchando, mantenernos en la posición y vienen ahora tres partidos muy importantes por la clasificación a Europa y el Celta en casa, que es rival directo con nosotros por debajo en la clasificación. Fue un partido que nos hubiera gustado mucho ganar pero no creo que nos hayamos hecho los méritos para haberlo ganado y el Getafe es justo triunfador".