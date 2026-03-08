Bartra, sin pelos en la lengua: "Hay que mirar hacia dentro"

Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 18:51h.

"Hay que dar un paso adelante y no lo estamos dando"

El uno por uno del Betis contra el Getafe en la jornada 27 de LALIGA

Marc Bartra, defensa del Real Betis que regresaba a la titularidad un mes después, afirmó este domingo, después de perder 2-0 ante el Getafe, que su equipo tiene "que mirar hacia dentro" para dar un paso adelante y volver a la senda de la victoria en LaLiga.

"Veníamos de un golpe anímico en el derbi después de una gran primera parte. El míster lo sabía, quería hacer cambios para intentar que tirásemos hacia delante. No hemos estado nada cómodos ni hemos ganado las segundas jugadas. Así ha venido el primer gol y luego el segundo. Hay que mirar hacia dentro y dar un paso adelante. No lo estamos dando y duele mucho", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Además, indicó que el Betis tiene jugadores experimentados que habitualmente no disfrutan de minutos y que cuando juegan lo hacen bien, aunque contra el Getafe no fueron capaces. "Hoy éramos bastantes que no teníamos continuidad pero no es excusa. No hemos estado cómodos en ningún momento. Nos faltó profundidad", apuntó.

"Tenemos un equipo experimentado en el que jugadores sin continuidad salen y lo hacen bien. Hoy han salido bastantes jugadores que no la estaban teniendo, pero no es excusa. En ningún momento hemo estado cómodos con balón. Nos ha faltado muchísimo entre líneas y más profundidad. Estamos muy molestos, la verdad", añadía.