Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 18:25h.

Anuncia colaboración con las autoridades para identificar a los responsables

Los altercados registrados durante el partido entre Getafe CF y Real Betis han provocado la reacción de LaLiga. El organismo ha emitido un comunicado en redes sociales en el que condena de forma contundente los hechos sucedidos durante el encuentro.

La patronal del fútbol español ha reiterado su compromiso de actuar contra cualquier comportamiento violento o de odio dentro y fuera de los estadios.

Mensaje de “tolerancia cero”

A través de su cuenta corporativa, LaLiga lanzó un mensaje claro contra este tipo de comportamientos. “Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios”.

El organismo también condenó firmemente los incidentes ocurridos en el encuentro entre Getafe y Betis, insistiendo en que este tipo de actitudes no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad.

Además de la condena pública, LaLiga aseguró que colaborará con las autoridades en la investigación para identificar a las personas implicadas en los altercados. “Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables”.

Desde la organización también remarcan que seguirán trabajando junto a clubes, autoridades y diferentes agentes sociales para combatir la violencia en el fútbol y erradicar cualquier manifestación de odio en el deporte.