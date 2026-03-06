Diego Páez de Roque Madrid, 06 MAR 2026 - 11:14h.

LALIGA ha hecho oficial la primera Jornada Retro de su historia. El próximo mes de abril, concretamente el fin de semana del 10 al 13, correspondiente a la jornada 31 de LALIGA EA Sports y 35 de LALIGA Hypermotion, 38 clubes se sumarán a esta iniciativa que, según explica la organización, será con "nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado".

Además, ese fin de semana se disputarán los partidos con balones especiales, vestimentas antiguas para los árbitros y hasta grafismos televisivos propios del siglo pasado.

Sin embargo, hay algunos clubes que no participarán en este nuevo proyecto de LALIGA. Tal y como explican en el comunicado publicado en su página web, 38 equipos vestirán este tipo de equipaciones, por lo que hay cuatro clubes que no lo harán.

Por qué Madrid, Barça, Rayo y Getafe no cambiarán de equipaciones

El diario AS ha sido uno de los primeros medios de comunicación en pronunciarse acerca de este nuevo proyecto. Y precisamente ellos han sido quienes han señalado a los cuatro equipos que no participarán.

Primeramente, hay que diferenciar a estos clubes en dos grupos. El Real Madrid es la única entidad que no se ha sumado a este nuevo proyecto, aunque, como menciona el medio deportivo, tampoco se ha posicionado en contra. “Espero y confío que se unan la próxima temporada. Así lo deseamos”, informan desde LALIGA.

Por otro lado, Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe sí se unen a esta iniciativa, pero no vestirán estas equipaciones retro durante la jornada 31 del campeonato por "problemas técnicos". Aun así, sí participarán en los diferentes eventos relacionados con el proyecto y, para la próxima campaña, vestirán las camisetas vintages.

Qué partidos se jugarán con las camisetas retro

Los diez partidos de LALIGA, sin fecha oficial, son:

Real Madrid-Girona.

Osasuna-Betis.

LEvante-Getafe.

Real Sociedad-Alavés.

Sevilla-Atlético de Madrid.

Mallorca-Rayo.

Elche-Valencia.

Celta-Oviedo.

Barcelona-Espanyol.

Athletic-Villarreal.

