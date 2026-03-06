Celia Pérez 06 MAR 2026 - 09:45h.

El futuro de Robert Lewandowski va a ser una de las grandes incógnitas en el FC Barcelona hasta final de temporada. El delantero polaco termina contrato en el próximo mes de junio y ello ha provocado bastante ruido alrededor de su figura. El club se plantea su continuidad mientras equipos de todos los rincones del plantea siguen muy de cerca sus pasos. Mientras tanto, el '9' culé aún no ha decidido nada y ha dejado claro cuál será la fecha para dar a conocer la decisión.

Inmerso en un tramo clave de la temporada, Lewandowski ha asegurado en unas declaraciones a Sky Sports que no será hasta dentro de tres meses cuando dé a conocer su futuro. "Lo bueno es que no tengo presión. A los 30 años o unos años menos, este tipo de sensación sería diferente... Pero en este momento, no tengo por qué saberlo. Tengo paciencia. Me daré unos tres meses para decidir lo que quiero hacer. Yo, solo yo", explicó.

De lo que sí se ha mostrado muy seguro Robert es de lo feliz que es en la Ciudad Condal y de su familia está muy cómoda. "Barcelona tiene todo lo que necesitamos y mi familia y yo nos sentimos muy cómodos aquí", aseguró al respecto.

Por lo tanto, todo apunta a que la decisión del polaco no se conocerá hasta que finalice la temporada y el Barça haya conseguido, o no, los objetivos deportivos. Ahora mismo el equipo está inmerso en un tramo importante de la temporada, liderando la LIGA EA Sports y en octavos de final de la UEFA Champions League. Son meses de concentración para seguir avanzando para tratar de conquistar títulos.

Con casi 38 años -que cumplirá en el próximo mes de agosto- Robert Lewandowski busca la estabilidad y felicidad familiar que ha encontrado en Barcelona. Es por ello que, si el club catalán decide ofrecerle una renovación, esta parece ser que será la prioridad del atacante que sigue rindiendo pese a no contar con tantos minutos como los años anteriores.