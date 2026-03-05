Celia Pérez 05 MAR 2026 - 15:19h.

Ciria y Xavi Vilajoana, los otros dos aspirantes, no han pasado el corte de las firmas

Joan Laporta desvela su plan de fichajes si gana las elecciones: "En todo momento"

Compartir







El empresario Víctor Font se ha convertido oficialmente este jueves en candidato a la presidencia del FC Barcelona y único rival de Joan Laporta después de que Marc Ciria y Xavi Vilajoana, los otros dos aspirantes, no hayan pasado el corte de las firmas. El líder de Nosaltres, su plataforma, se ha mostrado convencido de que él y su equipo lograrán "una victoria histórica" en las elecciones del próximo 15 de marzo.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de su candidatura, Font ha asegurado que hay "una mayoría que considera que el cambio es necesario". "Estas elecciones no van de escoger un candidato. Esto no es un cara a cara, no es un Laporta VS Font. Esto va de qué Barça queremos para los próximos años. Si queremos el Barça del pasado o el Barça del futuro; el Barça de unos cuantos o el Barça de todos", resumió.

"Estamos convencidos de que hay una mayoría social que, ante una elección sencilla, va a optar por pasar página. El día 15 tendremos la oportunidad de contarnos", apostilló. En este sentido, Font ha indicado que en estas elecciones el socio tiene la oportunidad de "dejar atrás la mala gestión, la improvisación, la falta de transparencia y la opacidad" y apostar por "la profesionalización y la modernización del club para darle estabilidad y blindar su modelo de propiedad".

PUEDE INTERESARTE Un candidato a las elecciones del Barcelona contacta con Julián Álvarez para ficharle si gana a Joan Laporta

Víctor Font y el proceso de firma

Además Víctor Font ha señalado el proceso de firma del club y que no han podido pasar Marc Ciria y Xavi Vilajoana. "Hay socios que no han podido dar su firma porque estaban fuera y al revés, no tiene ningún sentido. Hay situaciones más propias de una película de Torrente que del Barcelona", apuntó el principal rival de Laporta a las elecciones del próximo 15 de marzo.