Alerta en el Barcelona con hasta seis bajas claves ante el Athletic

Hansi Flick llegará a San Mamés condicionado por el cansancio post Atlético y el partido ante el Newcastle

La Supercopa de España 2027 queda virtualmente cerrada, sin plaza extra en LaLiga y con nueva sede y nueva fecha

Compartir







El calendario no cesa y en el FC Barcelona no hay tiempo que perder. Tras quedarse sin final de la Copa del Rey, el cuadro blaugrana tendrá que visitar este sábado al Athletic Club en San Mamés, uno de los estadios más complicado del fútbol español. Lo hará, además, sólo tres días antes de visitar al Newcastle en los octavos de final de la Champions League. Y, por si fuera poco, condicionado por hasta seis bajas.

Los últimos en caer han sido Alejandro Balde y Jules Koundé, los dos laterales titulares de Hansi Flick. Sendas lesiones en el bíceps femoral les tendrán cerca de un mes de baja, por lo que el técnico alemán estará obligado a buscar alternativas en los costados.

A ellos hay que añadir la lesión de Frenkie de Jong, que no jugará hasta abril tras un problema muscular en los isquiotibiales, y la baja de larga duración de Andreas Christensen, a quien le queda al menos un mes más hasta estar recuperado. Además, Gavi todavía no cuenta con el alta médica y lleva sin jugar desde agosto.

El Barcelona, con Lewandowski y pendiente de Pedri y Raphinha

La única buena noticia es que Robert Lewandowski sí podría llegar a tiempo. El delantero sufrió una fractura en la cuenca ocular que le ha hecho perderse los últimos partidos, pero ya está entrenando con el grupo y todo apunta a que entrará en la convocatoria para repartirse los minutos en ataque con Ferran Torres.

También merece mención especial el caso de Pedri. Tras un mes lesionado, el canario jugó los 90 minutos del partido ante el Atlético el pasado martes. Teniendo en cuenta que el Barça vuelve a jugar el próximo martes ante el Newcastle, además a domicilio, todo apunta a que el canario no será titular en San Mamés, pero sí podría jugar la última media hora.

Y es que ese duelo, el de Champions League, puede condicionar también la alineación de Flick en Bilbao. Jugadores como Cancelo, Araújo o Gerard Martín deberán entrar en el once ante las bajas en defensa. En la medular, sin Pedri, las alternativas son Marc Bernal, Casadó o incluso retrasar la posición de Dani Olmo. Raphinha es otro de los jugadores que viene de lesión, por lo que tampoco se podría descartar una suplencia inicial para que juegue Rashford. Y es que, por mucho desgaste de la Copa y mucha ilusión que albergue la Champions, el Barça defenderá sus 4 puntos de ventaja en un recinto complicado como San Mamés, por lo que las rotaciones tampoco podrán ser masivas.