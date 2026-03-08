Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 19:18h.

El Getafe ha completado su semana fantástica tras ganar al Real Madrid 0-1 el pasado lunes con el triunfo este domingo por 2-0 ante el Real Betis en un encuentro que ha desatado los elogios de José Bordalás a los suyos. El técnico alicantino se ha rendido a Martín Satriano y ha celebrado que sus jugadores cumplieran con el plan de partido aunque avisa que no quiere oír hablar de Europa teniendo el precedente del sufrimiento del año pasado.

José Bordalás, sobre el Getafe-Betis

Sensaciones: "La verdad es que nuevamente ha que felicitar al equipo porque han entendido el plan de partido sabiendo en cada momento lo que el equipo debía hacer. Hemos trabajado durante la semana muy bien, sabiendo lo que teníamos que hacer y el equipo, sobre todo en el primer tiempo, lo ha entendido a la perfección".

Centros laterales de Juan Iglesias: "Lo habíamos hecho en muchos partidos y no habíamos tenido ese acierto y hoy el equipo ha tenido ese acierto. Además Kiko, que hacía mucho que no marcaba y me alegro mucho por él y que, de alguna manera, ha abierto el camino de la victoria".

Más sufrimiento en la segunda parte: El Betis es un grandísimo equipo, hemos conseguido una victoria de mucho mérito contra un equipo que tiene una plantilla increíble con jugadores de una calidad enorme. Ellos han dado un paso al frente, obviamente con resultado adverso y el equipo en todo momento ha estado ordenado, ha sabido lo que hacer en cada momento y hemos conseguido mantener el resultado hasta el final. Muy contento por los chicos porque hoy, nuevamente, han dado un ejemplo de compromiso, esfuerzo y trabajo y felicitarles".

Actuación de Satriano y los fichajes: "Nosotros lo conocíamos. Toni y Gonzalo lo conocían y yo tenía menos referencias pero también lo conocíamos y ha sido un acierto porque es un jugador fabuloso. Ya no sólo por los tres goles, sino por el trabajo que hace, el compromiso... Han venido con mucha ilusión. Sí que es verdad que venían de no disponer de muchos minutos tanto él como Lucho, Zaid y Sebas. Estamos muy contentos porque tienen un compromiso y una ilusión enormes ya no sólo dentro del campo, sino en el día a día y los entrenamientos y estamos encantados. Me alegro mucho por ellos también porque es el fruto del trabajo y del compromiso".

Actuación de David Soria y nueva portería a cero: "No encajar goles contra el Real Madrid y el Betis es algo muy complicado y el equipo lo ha vuelto a hacer. Sí que es verdad que al principio teníamos muchas dificultades. Hemos tenido que cambiar el dibujo, sobre la marcha hacer cambios tácticos. El equipo, en este momento no lo sabía, pero me decían que éramos el cuarto con menos goles en contra tras Real Madrid, Atlético y Barça. Estoy muy contento en ese aspecto. Sí que es verdad que teníamos un déficit muy grande en cuanto a goles a favor pero vamos corrigiéndolo y mejorando poco a poco. Todavía no hemos conseguido absolutamente nada".

Europa a un punto: "Hasta que no se consiga la permanencia, nada. No hay que olvidar de dónde venimos y las dificultades que hemos tenido. Como comentaba yo con compañeros, si nos hubieran dicho esto en el mes de diciembre con las dificultades que teníamos, teniendo que jugar con Liso y Mario como delanteros porque no teníamos... muchas dificultades. Empezamos el campeonato con 12-13 fichas. Tiene un mérito enorme. Felicitar a los chicos porque estamos remontando poco a poco. Queda todavía mucho porque está todo igualadísimo".