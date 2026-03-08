Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 18:14h.

Así jugaron los hombres de José Bordalás

El Getafe logró un sólido triunfo por 2-0 ante el Real Betis para cumplir una semana perfecta que arrancó con la victoria por 0-1 en el Santiago Bernabéu. Tras el lío inicial con los ultras, la telaraña de José Bordalás funcionó y los tantos de Kiko Femenía y Martín Satriano alejan a los madrileños del descenso con Europa más cerca.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto azulón en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS.

David Soria [9]: Respondió con paradones como el que realizó ante una falta del Cucho Hernández o un tiro a bocajarro de Bakambu cuando los jugadores del Betis consiguieron zafarse de la defensa madrileña.

Djené Dakonam [8]: Carrusel de posiciones para el togolés, que arrancó como carrilero derecho, después como pivote y, tras el descanso, ya instalado como central. En todas tejió parte de la tela de araña en la que cayó el Betis.

Abdel Abqar [8]: Gran primera parte del marroquí sosteniendo a su compatriota Abde y con una seguridad defensiva a la que sumó su asistencia a Satriano en un despeje. Sustituido en el descanso tras haber visto una amarilla.

Domingos Duarte [6]: Se mostró algo blandito en un par de balones sueltos en el área de David Soria pero cerró junto a todos sus compañeros la zaga hasta que fue sustituido también por una cartulina.

Zaid Romero [9]: Sigue en un estado de forma espectacular asentado como el líder de la defensa del Getafe a pesar de haber llegado hace poco más de un mes al equipo. Cumplió también como lateral izquierdo cuando cayó a esa banda.

Juan Iglesias [8]: Se pasó todo el partido enviando balones peligrosos al área rival, ya fuera desde la banda derecha o desde la izquierda dentro de los movimientos de Bordalás durante el partido.

Kiko Femenía [8]: Tarde para recordar del lateral/carrilero/extremo al marcar su primer gol siete años después y su primero en LALIGA EA Sports desde que lo hiciera con el Hércules en la 10/11. Un gran trabajo desde la banda tanto en ataque como en defensa.

Luis Milla [8]: Otro partidazo del centrocampista, como suele ser habitual, con la capacidad de mover a todo un equipo echándoselo a la espalda en los momentos en los que tocaba.

Mauro Arambarri [8]: Entendió bien su papel una vez más a la hora de saltar en el centro del campo a los balones divididos para impedir que el Betis tuviera fluidez en su juego.

Martín Satriano [9]: Arrancó primero por banda y terminó de nuevo como delantero junto a Luis Vázquez, desde donde marcó un gran gol adelantándose a Bartra y Álvaro Valles con una vaselina al portero visitante.

Luis Vázquez [6]: Partido de desgaste para el delantero argentino, que tuvo que pelear solo en muchos momentos con Satriano más escorado a la banda.

Sustituciones de José Bordalás en el Getafe-Betis

Mario Martín [6]: Salió en el descanso y, como si lo hubiera hecho desde el primer minuto, ya que lo hizo con la agresividad con la que sus compañeros anularon al Betis en la primera.

Mauro Boselli [6]: El único fichaje invernal que no se ha consolidado como titular también demuestra que está listo para cumplir cuando se le requiera, cumpliendo en el Coliseum.

Allan Romeo Nyom [5]: El camerunés salió para terminar de matar el partido aportando más físico.

Diego Rico [-]: Entró ya en el tramo final de partido.